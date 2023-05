Quella che vedete in foto non è una “semplice” Lamborghini Huracan. Si chiama LP1200 Strada ed è stata costruita in soli nove esemplari dalla norvegese Zyrus Engineering.

Trasformata tanto nell’estetica quanto nella meccanica, questa mostruosa Huracan promette di giocarsela alla pari con le hypercar più esclusive del pianeta come Bugatti Chiron e Koenigsegg Jesko.

Il V10 diventa biturbo

Il protagonista della LP1200 Strada è il 5.2 V10, che è stato radicalmente rivisto aggiungendo un sistema biturbo e un impianto di scarico Inconel. Così, la Zyrus può scatenare la bellezza di 1.217 CV nella modalità di guida Corsa, mentre in Strada la potenza erogata si ferma a 700 CV e in Sport a 900 CV.

Il 5.2 V10 diventa biturbo ed eroga fino a 1.217 CV

Ciò che conta, comunque, è che tutto questo ben di Dio può essere sfruttato non solo in pista (il suo habitat naturale, dov’è stata testata per oltre 18.000 km), ma anche sulle strade normali. Per quanto possa sembrare folle, infatti, la Zyrus è omologata per la circolazione stradale.

È andata in palestra

La Lamborghini originale è stata rivista in ogni aspetto per gestire al meglio l’aumento di potenza. Zyrus afferma di aver sostituito oltre 600 componenti e di aver installato numerosi pannelli in fibra di carbonio, tutti pensati per ridurre il peso della vettura e per migliorare il più possibile l’efficienza aerodinamica.

Zyrus LP1200 Strada

L’azienda ha aggiornato il comparto delle sospensioni inserendo delle molle Ohlins TTX personalizzabili in quattro modalità e altezze. Non mancano l’impianto frenante con dischi in carboceramica e degli esclusivi cerchi in lega da 19” davanti e 20” dietro abbinati a pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R.

L’abitacolo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello della Huracan di serie. A bordo troviamo sempre l’infotainment con display da 8,4” e gli avvolgenti sedili in pelle, i quali recano la scritta “Strada” come elemento distintivo. Per migliorare la sicurezza, comunque, è stato aggiunto un roll-bar, mentre a livello tecnologico c’è il sistema “Smart Dash”.

L'abitacolo della Zyrus LP1200 Strada

In pratica, quest’ultimo registra su iCloud la telemetria durante una sessione di guida in pinta per analizzare ogni dettaglio e migliorare le proprie performance nel circuito. Inoltre, sono presenti tre videocamere in HD che registrano ogni passaggio tra i cordoli.

Questo gioiellino norvegese vi fa gola? È in vendita a 875.000 euro con uno speciale pacchetto che include il costo della Huracan originale, tre anni di garanzia e una giornata di track day per prendere confidenza coi 1.217 CV.