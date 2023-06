Si avvicina il ponte del 2 giugno 2023 e la domanda che in molti si pongono è: quanto traffico ci sarà? Con i primi scampoli di estate e il caldo su buona parte dello Stivale è facile immaginare come saranno in molti a lasciare le città per recarsi in luoghi di villeggiatura. Una sensazione confermata dalle previsioni del traffico per i prossimi giorni, con code su buona parte della rete autostradale.

Previsioni del traffico ponte del 2 giugno

Secondo le stime condotte dai gestori, già a partire dal pomeriggio di giovedì 1 giugno si prevedono code intense (bollino rosso) sulle principali direttrici da nord a sud.

In particolare, i principali disagi sono attesi in uscita dalle grandi città sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, sull'Autostrada A22 del Brennero e sull'Autostrada A14 Adriatica. Attesi rallentamenti anche sulle strade e autostrade che dai grandi centri del Nord Italia (Milano e Torino) vanno verso la costa ligure.

Situazione analoga per guanto riguarda la mattina di venerdì 2 giugno, dove è attesa un'altra condizione di bollino rosso, che dovrebbe restare stazionaria anche per tutto il pomeriggio. I primi rientri, invece, sono previsti per domenica 4 giugno, a partire dalla mattina e con traffico opposto sulle principali direttrici da sud a nord. Niente da segnalare per sabato 3 giugno.

Un'informazione da ricordare, inoltre, è che a partire dal 1 giugno scattano i divieti di circolazione estivi per i mezzi pesanti, con il Ministero che ha disposto il divieto di circolazione dei mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate per le intere giornate di venerdì 2 giugno e domenica 4 giugno, a partire dalle 7:00 del mattino e fino alle 22:00.

Traffico e smog

Previsioni meteo ponte 2 giugno

Secondo gli esperti, il meteo in tutta Italia durante i tre giorni di ponte sarà estremamente variabile, proprio come avvenuto durante gli ultimi giorni di maggio. In tutta la Penisola sono attesi temporali nel pomeriggio, soprattutto nella zona Tirrenica.

Attenzione anche alla grande escursione termica, che, parlando di mobilità, potrebbe provocare grandinate di piccole e medie dimensioni. Tutti i mari dovrebbero restare piuttosto calmi, soprattutto al mattino.

Il meteo per il pomeriggio di venerdì 2 giugno - fonte Windy.com

Previsioni del traffico: come restare informati

#Radio. Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

#Telefono. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

#App. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple e Android. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete. Di app per vedere il traffico lungo il nostro tragitto ce ne sono molte altre, compresi navigatori satellitari online completamente gratuiti.

#Facebook e Twitter. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

#Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.