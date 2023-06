Con il passaggio sotto Ford, avvenuto nel 1999, Volvo si trova improvvisamente a cambiare strategia: la visione del colosso americano impone infatti una massiccia economia di scala e, soprattutto, punta a espandere tutti i brand acquisiti anche in segmenti inferiori.

Per il marchio svedese significa tornare nel settore delle compatte, da cui manca dal 1995, anno in cui è uscita di scena la 480, due volumi a suo tempo rivoluzionaria. Il gap viene colmato nel 2006 con la presentazione al NAIAS di Detroit della C30 concept, anticipazione del modello omonimo che arriva però oltre un anno più tardi.

Sotto sotto c'è la Focus

La C30 nasce sulla piattaforma globale P1, sostanzialmente la base su cui in questi anni stanno nascendo tutti i modelli del segmento C, dalla Ford Focus e derivate alla Mazda3 fino alle stesse Volvo S40/V50 di seconda generazione.

Volvo tuttavia non punta su una berlina, bensì su un modello tre porte con ambizioni da coupé, che trova proprio nella 480 l'ispirazione principale. Il passo è di 2,64 metri, esattamente lo stesso degli altri modelli citati, ma la lunghezza si ferma a meno di 4,3 metri, con un volume del frontale molto simile a quello della S40, ma una coda tronca.

Volvo C30 2007 profilo Volvo C30 2007 retro

Il posteriore è caratterizzato da un portello/lunotto esagonale che richiama ancora la 480 e prima ancora la 1800 ES degli Anni '60, i posti sono soltanto quattro e il bagagliaio, per quanto piccolo, è abbastanza accessibile e pratico.

I motori sono ripresi interamente dalla gamma della S40, tutti a quattro cilindri tranne quelli di punta, il T5 2.5 da 230 CV e il D5 2.4 da 180 CV. Sotto di esso ci sono 1.6, 1.8 (anche Flexifuel a benzina e etanolo) e 2.0 e i diesel 1.6 e 2.0, con potenze comprese tra 100 e 145 CV.

Volvo C30 R-Design 2007 interni Volvo C30 bagagliaio

L'evoluzione

La C30 ottiene un riscontro un po' controverso: apprezzata per la linea e il tentativo di riportare il marchio in un segmento più "giovanile", è però criticata per l'origine e la componentistica "eccessivamente Ford". Inoltre, la carrozzeria coupé ne limita un po' la diffusione in una fascia in cui tutti i costruttori stanno già orientandosi a fare a meno delle tre porte.

Volvo C30 2009 Volvo C30 2009 plancia Volvo C30 2009 bagagliaio

Malgrado questo, la sua carriera dura circa sette anni, con un restyling abbastanza caratterizzante che arriva alla fine del 2009, al Salone di Francoforte, e vede una rimodellazione del frontale, ridisegnato sulla falsariga di quello del SUV XC60.

Con l'occasione vengono ridefinite la gamma degli allestimenti e alcune finiture e dotazioni, mentre i motori non cambiano salvo l'aggiornamento a Euro 5. La Volvo C30 esce di listino nel 2012 dopo poco meno di 210.000 unità prodotte.