"Sul fronte della mobilità il concentrato da emissioni dei veicoli è nelle città grandi città, per cui esistono da anni le limitazioni alla circolazione, ma deve andare avanti in modo altrettanto spedito la sostituzione dei veicoli".

A fare questo appello urgente è il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che intervenendo oggi al Festival di Green&Blue in Campidoglio a Roma aggiunge:

Il ministro ricorda quindi quanto sia importante il rinnovo del parco auto circolante per togliere dalle nostre strade i veicoli più vecchi e inquinanti, anche con le nuove Euro 6, oltre che con la cosiddetta "autostrada dell'elettrico".

Pichetto Fratin ha però ricordato che tutto questo "ha un costo politico, economico e sociale che bisogna valutare", facendo anche l'esempio di Roma in cui l'eventuale introduzione estesa del blocco alla circolazione per le auto Euro 4 comporterebbe lo stop di 600/700.000 veicoli. "Una simile scelta", dice poi il ministro, "che preoccupa il sindaco Gualtieri, andrebbe accompagnata da una condizione di servizi pubblici che possano sopperire e mantenere l'equilibrio".

Nel corso dell'incontro al Festival di Green&Blue il responsabile del dicastero di Via Cristoforo Colombo ha poi aggiunto:

Il ministro Pichetto Fratin ha anche ricordato che gli interventi sulla qualità dell'aria nelle grandi città sono cruciali per le istituzioni pubbliche, ma che ognuno di noi deve fare la propria parte come soggetto attivo della battaglia climatica:

"Le scelte che ciascuno di noi fa per riscaldare la propria casa, per muoversi in città, per utilizzare l'energia, hanno una incidenza nel bilancio delle emissioni".

Esiste quindi un doppio binario: quello istituzionale e quello, altrettanto importante, socio-culturale, che riguarda i nostri comportamenti individuali e collettivi."