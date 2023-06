Era solo questione di tempo prima che la BMW M3 Touring diventasse l’oggetto dei desideri dei tuner tedeschi. A pochi mesi dal suo debutto, la super famigliare bavarese è finita tra le mani dei meccanici di G-Power, un’officina specializzata nel mettere a punto BMW davvero esagerate.

Così, la M3 Touring ha ricevuto un “cuore” ancora più performante e un’estetica pensata per attirare gli sguardi in ogni strada.

Tre livelli di esagerazione

Partendo dalle modifiche tecniche, il 3.0 biturbo della BMW è stato potenziato fino a 720 CV e 850 Nm, ossia 210 CV e 200 Nm in più della versione “base”. Ciò è stato possibile grazie ad un nuovo impianto di scarico e a una serie di modifiche alla centralina, che permettono alla M3 Touring di sfiorare i 320 km/h di velocità massima.

BMW M3 Touring, il tuning di G-Power

Ad ogni modo, G-Power ha elaborato anche dei kit meno estremi. Chi lo desidera, infatti, può limitare il potenziamento allo stage 1 da 620 CV e 750 Nm o allo stage 2 da 670 CV e 800 Nm.

Verde di rabbia

Oltre alle prestazioni da vera super sportiva, la M3 Touring di G-Power non passa certo inosservata. La tinta verde satinata e l’affilato kit aerodinamico fanno sembrare questa BMW ancora più arrabbiata. Nella serie di modifiche sono inclusi anche la calandra in nero lucido (dove spicca la scritta “Hulk” in verde”) e le prese d’aria sul cofano riprese dall’esclusiva M4 CSL, mentre nel posteriore si notano i fari LED bruniti.

BMW M3 Touring by G-Power, il tre quarti posteriore

Ad arricchire l’estetica della M3 Touring ci sono anche i cerchi in lega Hurricane RS da 20” all’anteriore e 21” al posteriore. Per completare ulteriormente la dotazione si possono aggiungere le modanature in fibra di carbonio nell’abitacolo e il volante con indicatore di cambiata a LED integrato come nelle auto da corsa.