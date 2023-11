Da quale Paese vengono le station wagon più apprezzate di tutti i tempi? La risposta è: naturalmente la Germania, il territorio in cui sono nati i tre brand tedeschi più famosi di tutti i tempi che a loro volta hanno dato vita ad auto per la famiglia amate in tutto il mondo.

Tra queste, da sempre due sono tra le più vendute: la Mercedes Classe C e la BMW Serie 3, rispettivamente in carrozzeria Station Wagon e Touring. Rispondere a un'ipotetica domanda riguardo quale sia la migliore tra le due è praticamente impossibile, dato che entrambe offrono contenuti tecnologici e meccanici di assoluto rilievo, proviamo però in questo nuovo confronto a metterle l'una contro l'altra, per capirne le principali differenze.

Esterni

Iniziamo da fuori. La BMW Serie 3 Touring e la Mercedes Classe C Station Wagon hanno dimensioni esterne più o meno simili. Partendo dalla lunghezza, infatti, la bavarese è la più corta delle due, fermandosi a quota 4,71 metri, ben 4 cm in meno della Stella, che dunque arriva fino ai 4,75 metri: un valore leggermente sopra la media ma ancora ben lontano da quello del segmento superiore (dominato dalle sorelle più grandi BMW Serie 5 Touring e Mercedes Classe E Station Wagon).

Parlando di design, poi, entrambe sono state progettate guardando da vicino le sorelle minori e maggiori delle rispettive gamme, con un'unica differenza. La Serie 3 Touring di settima generazione, nome in codice G21, essendo arrivata sul mercato per la prima volta nel 2018, nel 2022 ha subito il suo primo restyling di metà carriera: un lieve lifting che l'ha resa portabandiera del nuovo corso stilistico della casa, con fari con luci diurne verticali.

BMW Serie 3 Touring Mercedes Classe C Station Wagon

La Classe C, invece, essendo arrivata sul mercato nel 2020, si trova ancora oggi nella prima parte del suo ciclo di vita, con linee esterne in questo caso ereditate direttamente - come da tradizione - dall'ammiraglia Classe S di ultima generazione, quindi con fari a sviluppo orizzontale di generose dimensioni (sia anteriori che posteriori) e proporzioni quasi da auto più grande, quest'ultime necessarie anche per poter ospitare i powertrain elettrificati con batterie di grandi dimensioni di cui parleremo tra poco.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo BMW Serie 3 Touring G31 4,71 metri 1,83 metri 1,44 metri 2,85 metri Mercedes Classe C Station Wagon W206 4,75 metri 1,82 metri 1,46 metri 2,87 metri

Interni

Se fuori le impostazioni generali della carrozzeria sono le stesse per entrambe, trattandosi di due station wagon, è dentro che si possono apprezzare le differenze maggiori tra le due auto, ideate per rispondere a due filosofie di utilizzo diverse.

Partiamo come sempre in ordine alfabetico dalla bavarese. La BMW Serie 3 Touring (ma in questo caso il ragionamento è valido anche per la berlina) in occasione del restyling del 2022 ha accolto in abitacolo il nuovo sistema iDrive 8 con doppio schermo curvo collegato in un'unica soluzione: un'idea ereditata direttamente dalle auto più grandi e potenti della casa.

Si tratta di un sistema molto evoluto, tra i più apprezzati al mondo per funzioni e fluidità di utilizzo, dotato sia di un avanzato sistema di riconoscimento vocale nativo sia dell'integrazione con Amazon Alexa.

Può essere controllato per mezzo dell'ormai storica rotella fisica tanto apprezzata dai clienti dell'Elica, oppure tramite il pannello touchscreen, ma non solo. Per alcuni comandi, infatti, possono essere utilizzati anche i controlli gestuali, tra i più precisi al mondo.

BMW Serie 3 Touring restyling, gli interni

Gli interni della Mercedes Classe C Station Wagon, nome in codice S206, invece, proprio come gli esterni sono stati progettati guardando da vicino ancora una volta quelli dell'ammiraglia Classe S.

Sulla plancia, infatti, trovano posto i due schermi per il sistema di infotainment MBUX, separati in due componenti ben distinti e posizionati in modo sia orizzontale, per quanto riguarda il display del computer di bordo, sia verticale e orientato verso il guidatore, per quanto riguarda lo schermo centrale.

E parlando proprio di infotainment, se è vero che la baravese può contare con l'integrazione diretta con la "voce" di Alexa, sulla Mercedes trova posto l'ormai immancabile "Ehi Mercedes", tra i più completi al mondo in fatto di funzioni e tra i più precisi e puntuali per quanto riguarda il riconoscimento dei comandi.

Nuova Mercedes Classe C Station Wagon, gli interni

In generale, tutte e due le auto possono essere arricchite in fase d'ordine con optional di ogni genere e tipo. Si parte dai sedili regolabili elettricamente, con memorie e riscaldabili, passando per impianti audio da svariate centinaia di Watt prodotti da Harman Kardon, nel caso della BMW, e da Burmester, nel caso della Mercedes-Benz, fino ai sistemi ADAS di livello 2 più evoluti e al tetto aprile e panoramico in vetro in due parti.

Dato che stiamo parlando di auto familiari, poi, non si può non menzionare il bagagliaio. Ad avercelo più grande, seppur di soli 10 litri in configurazione 5 posti, è la BMW, che raggiunge così quota 500 litri precisi sulla carta.

La Mercedes, invece, si ferma a 490 litri, il valore più basso tra le familiari ma comunque di tutto rispetto per il segmento (soprattutto in relazione alle generazioni precedenti) e giustificato dall'evoluta tecnologia ibrida presente sotto al piano di carico in svariate versioni, di cui parleremo tra poco.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio BMW Serie 3 Touring G21 12,3" 14,9" 500/1.510 litri Mercedes Classe C Station Wagon W206 12,3" 11,9" 490/1.510 litri

Motori

Dunque è giunto l momento di parlare della meccanica e vi consigliamo di sedervi perché il discorso sarà lungo. Entrambe le auto, infatti, offrono un ventaglio di motorizzazioni davvero immenso, da scegliere in maniera molto accurata in base alle proprie esigenze di spostamento.

In basso si parte con le benzina tradizionali, che diventano mild hybrid nel caso delle due versioni più potenti M340i e AMG 43, rispettivamente da 374 CV e da 408 CV, e nel caso della versione entry level della Classe C, la 200 da 204 CV.

Entrambe le auto, poi, non offrono diesel non elettrificati. Dunque chi decide di optare per la via del gasolio otterrà di serie l'ibridizzazione leggera o perfino plug-in nel caso della Stella. Le potenze per l'Elica di Monaco spaziano dai 122 CV della 316d fino ai 340 CV della M340d, con l'intramontabile 3.0 diesel a 6 cilindri in linea disponibile anche con "soli" 286 CV sempre mild hybrid.

Il vano motore della BMW Serie 3

Niente sei cilindri diesel invece per la Stella, a causa di una particolare strategia di vendita dell'azienda. Al suo posto travano spazio un 2.0 4 cilindri sovralimentato da ben 265 CV e ancora più in alto la versione 300 de, con lo stesso motore OM654 da 197 CV della C 220d ma abbinato a un motore elettrico posizionato nella campana del cambio da 122 CV. Il totale? 306 CV, ottenuti per mezzo di una grande batteria da 25,4 kWh (reali), posizionata come detto in precedenza sotto al vano bagagli.

Se però il diesel non fa comunque per voi, entrambe le auto offrono anche delle versioni ibride plug-in a benzina. Nel caso della Serie 3 Touring si parte con la piccola 320e da 204 CV complessivi, equipaggiata con il 2.0 turbo benzina B48 a 4 cilindri e una batteria da 11,2 kWh, e si arriva alla 330e, dotata dello stesso sistema che però è in grado di generare complessivamente 292 CV di potenza.

Mercedes Classe C, il vano motore

Nel caso della Classe C Station Wagon, invece, la gamma delle ibride ricaricabili a benzina si apre in basso con la 300 e da 313 CV e, salendo, si passa alla 400 e da 381 CV, entrambe equipaggiate a livello termico con lo stesso 2.0 turbo benzina M254 a 4 cilindri e con la stessa batteria da 25,4 kWh (reali), anche in questo caso posizionata sotto al vano bagagli come sulla versione diesel. Una particolarità? Queste due versioni sono le uniche per la Classe C disponibili con sospensioni pneumatiche autolivellanti per l'asse posteriore.

Se poi siete delle persone per cui la potenza non basta mai, entrambe le familiari tedesche offrono due motorizzazioni molto sportive a listino: stiamo parlando della M3 Touring Competition e della AMG C 63 S E-Performance, la prima con il 6 cilindri in linea S58 in grado di sviluppare fino a 510 CV e 650 Nm di coppia, la seconda con il 4 cilindri in linea M139 ma in configurazione ancora una volta ibrida plug-in (batteria da 6,1 kWh), in grado di sviluppare complessivamente 680 CV e 1.020 Nm di coppia (combinati). Entrambe naturalmente con trazione integrale xDrive e 4Matic+, disponibili anche per le motorizzazioni diesel presenti in gamma.

BMW M3 Touring Mercedes C 63 AMG S E Performance Station Wagon

Modello Benzina Benzina Mild hybrid Diesel Diesel Mild hybrid Plug-in hybrid BMW Serie 3 Touring G21 318i 156 CV

320i 184 CV 330i 245 CV M3 510 CV M340i 374 CV n.d. 316d 122 CV 318d 150 CV 320d 190 CV 330d 286 CV M340d 340 CV 320e 204 CV 330e 292 CV Mercedes Classe C Station Wagon S206 n.d. 200 204 CV 43 AMG 408 CV n.d. 200 d 163 CV 220 d 197 CV 300 d 265 CV 300 e 313 CV 300 de 306 CV 400 e 381 CV 63 S AMG e Performance 680 CV

Prezzi e allestimenti

Passiamo ora ai prezzi e agli allestimenti delle due familiari tedesche. La BMW Serie 3 Touring può essere portata a casa sborsando un minimo di 47.900 euro per la 318i in allestimento base e dotata del 2.0 turbo benzina B48 da 156 CV, con cambio automatico.

Salendo di quota con le potenze e le versioni, il prezzo aumenta e non di poco, passando per esempio per i 60.750 euro necessari per acquistare l'allestimento più diffuso, la 320d xDrive MHEV in versione MSport, e arrivando fino ai 115.700 euro richiesti per l'ambitissima M3 Touring Competition xDrive sempre a trazione integrale.

BMW Serie 3 Touring restyling, il posteriore Mercedes Classe C Station Wagon, il posteriore

I prezzi della Mercedes Classe C Station Wagon, invece, partono dai 53.117 euro necessari per la C 200 d MHEV da 163 CV in allestimento base Business e arrivano fino ai 131.203 euro necessari per la AMG C 63 S E-Performance 4matic+ in allestimento Premium Plus. Anche in questo caso, nel mezzo, trova posto la versione più diffusa sul mercato italiano: la C 220 d 4matic in allestimento Premium AMG Line offerta a 68.419 euro.

Per concludere vale la pena ricordare che entrambe le auto vengono offerte di serie con il cambio automatico, ZF a 8 rapporti nel caso della BMW e 9G-Tronic a 9 rapporti nel caso della Mercedes.