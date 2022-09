Nell'epoca dei SUV, le station wagon hanno un fascino particolare, auto dove il tanto spazio a bordo e la possibilità di viaggiare a pieno carico con bagagli e figli rilassati sul divano posteriore non vanno a scapito del piacere di guida. E, da quarant’anni, la speciale classifica delle familiari più coinvolgenti al volante la vince a mani basse la BMW Serie 3 Touring, arrivata adesso alla sesta generazione e fresca fresca di restyling.

La protagonista di questa prova è la versione che andrà per la maggiore sul nostro mercato, la 2.0 turbodiesel da 190 CV identificata dalla sigla 20d con cambio automatico. Come va? Cliccate sul video qui sopra per scoprirlo!

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Esterni

Per essere un aggiornamento di metà carriera, questo restyling è veramente sostanzioso. La Serie 3 Touring 2022 è cambiata tanto soprattutto davanti: la griglia è stata allargata, i fari - ora full LED di serie – hanno una forma diversa e anche tutta la parte bassa del paraurti è stata ridisegnata, soprattutto nelle zone laterali con nuove prese d’aria che, sulle versioni più sportive, sono verniciate in nero lucido. Il profilo è identico a prima, sempre slanciato dai cerchi che vanno da 17 a 19” di diametro, mentre dietro cambia il diffusore, delimitato dai due terminali di scarico veri da 9 o 10 cm di diametro a seconda delle versioni.

Il restyling non ne ha modificato le dimensioni: la Serie 3 Touring è sempre lunga 4 metri e 71, larga 1,82 e alta 1,44.

Interni

Dentro si può quasi parlare di rivoluzione: un grande display curvo unisce adesso sia la strumentazione digitale da 12,3” che l’infotainment da 14,9 in cui sono stati integrati anche tutti i comandi della climatizzazione che, prima, aveva una piccola plancia dedicata al centro delle bocchette dell’aria sulla consolle. I tasti fisici sono pochissimi e sono concentrati sul volante o sul tunnel centrale dove, per fortuna, c’è sempre il comodissimo rotore del sistema iDrive.

Davanti c’è tanto spazio a disposizione, dietro un po’ meno ma comunque sufficiente anche per i più alti, anche se è sempre meglio viaggiare in quattro perché la seduta centrale è sacrificata. Il bagagliaio ha una capacità minima di 500 litri ed è sempre comodissimo potervi accedere attraverso il lunotto apribile dall'esterno: lo spazio è regolare nelle forme, ben rifinito in morbida moquette e con una serie di soluzioni utili alla gestione ottimale del carico, da una presa da 12V a un grande doppiofondo passando per tasche, retine, ganci e anelli.

Guida

Come anticipato in fase di presentazione, la protagonista di questa prova è la BMW Serie 3 Touring 320d con, sotto il cofano, un 2.0 turbodiesel a quattro cilindri da 190 CV e 400 Nm di coppia. La posizione di guida è tipicamente BMW: bassa, incassata, ma nonostante questo si percepiscono molto bene gli ingombri della carrozzeria e la visibilità è ottima a 360°, anche dietro perché i montanti non sono troppo massicci e il lunotto scende spiovente. In più, la triangolazione tra sedile, volante e pedaliera è perfetta.

Il motore di cui sopra è l'ideale per questo genere di auto perché permette di viaggiare con un filo di gas in tutte le circostanze grazie alla coppia elevata. In autostrada a 130 km/h, per esempio, lavora a circa 1.700 giri/min per cui anche il comfort acustico è di ottimo livello. Lo stesso discorso vale anche per il rumore del motore, con la voce del diesel che è sempre ben distante, e il rotolamento delle gomme.

Intervenendo sulle diverse modalità di guida se ne può cambiare il carattere: ce ne sono diverse e alcune sono anche personalizzabili per cui il guidatore può scegliere tra vari settaggi per il cambio, l'acceleratore e lo sterzo a seconda delle esigenze o delle necessità. Sull'esemplare di questa prova ci sono anche gli ammortizzatori a controllo elettronico che fanno miracoli perché, nonostante i cerchi sono da 19", assorbono di tutto e si passa sulle buche come se nulla fosse.

La frenata è potente con il pedale che ha una corsa corta ed è ben modulabile alle alte velocità. È addirittura fin troppo potente in alcune circostanze, in particolare alle basse velocità, con tutto questo mordente che potrebbe quasi andare a disturbare l'elevato comfort dei passeggeri.

Se si sceglie una BMW lo si fa anche per il piacere di guida che queste auto riescono a regalare. La piattaforma della Serie 3 è la CLAR del Gruppo BMW che è piuttosto particolare: da una parte non fa percepire sempre bene cosa passa sotto le ruote, dall'altra questo distacco permette anche ad un guidatore inesperto di andare velocissimo in tutte le situazioni. La macchina si comporta benissimo in curva, convince lo sterzo soprattutto in Comfort dove mantiene una bella linearità e progressività e l'assetto non lascia spazio al rollio in curva o al beccheggio in frenata a prescindere della tipologia di trazione scelta.

La 320d in particolare è mild hybrid: è omologata come ibrida e ha un sistema a 48V a supporto del motore a gasolio. Questo recupera energia in frenata per riutilizzarla poi per le successive accelerazioni e, in più, favorisce il veleggiamento dell'auto ogni volta che si stacca il piede dall'acceleratore. Tutto questo a vantaggio dei consumi.

Prezzi

La nuova BMW Serie 3 Touring è già ordinabile nelle concessionarie con i prezzi che partono da poco meno di 47 mila euro necessari per la 316d a gasolio da 122 CV e arrivano a sfiorare i 75 mila della M340d a trazione integrale con il sei cilindri, sempre diesel, da 340 CV. Rispetto al passato, in BMW hanno lavorato sugli allestimenti che ora sono solamente due, il base e l’M Sport che, per circa 4.000 euro in più, aggiunge le caratterizzazioni sportive sia fuori che dentro, l’assetto ribassato di 1 cm e lo sterzo a rapporto variabile.

Come da tradizione BMW, però, per avere una dotazione completa si deve metter mano al portafogli, con gli optional più interessanti che sono raccolti in pacchetti: tra i più interessanti c’è sicuramente l’Innovation che costa circa 3.300 euro ma aggiunge, tra le tante cose, anche i fari a LED adattivi e tutti gli assistenti alla guida, il Travel che per 2.000 euro comprende il tetto panoramico apribile, i vetri oscurati e una serie di vani portaoggetti nel bagagliaio e, per finire, l’M Sport con le sospensioni a controllo elettronico.