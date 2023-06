Si chiama Scelta Opel ed è l’offerta di finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale che ormai da mesi caratterizza le promozioni della Casa tedesca, ogni volta con alcune varianti: per giugno, ad esempio, c’è la Opel Mokka a benzina con importi interessanti, soprattutto per i tassi vantaggiosi per questo periodo.

L’importo di partenza per la Opel Mokka Edition con il 1.2 turbo a benzina da 100 CV e cambio manuale a 6 marce è di 25.700 euro, che con lo sconto della Casa di 3.800 euro si riduce a 21.900 euro.

L’anticipo di 2.817 euro, senza obbligo di permuta, prevede il successivo versamento di 35 rate mensili da 149 euro (TAN 2,99%, TAEG 4,19%); la rata finale ammonta a 15.979 euro, con 18.000 km da non superare in caso di restituzione o sostituzione, e 0,1 euro per ogni chilometro in eccesso.

In questo esempio non sono indicati altri servizi aggiuntivi, che si possono concordare in fase di contrattazione.

Vantaggi

Opel consente di accedere al finanziamento per la Mokka con il 1.2 a benzina da 100 CV versando meno di 3.000 euro di anticipo, e con rate mensili, a partire dal mese successivo, di 149 euro, spese incluse.

A colpire è soprattutto il valore dei tassi di interesse, particolarmente basso per il periodo.

Svantaggi

Per il calcolo effettivo degli importi da versare, bisogna includere costi fissi, come IPT o PFU, e altri oneri finanziari.

In sintesi