Si avvicina il momento della presentazione della nuova Skoda Kodiaq. Nel corso dell’autunno, la Casa boema toglierà i veli al suo SUV di punta, che sarà completamente rinnovato dal punto di vista estetico e meccanico.

Costruita sempre nell’impianto ceco di Kvasiny, la Kodiaq è stata anticipata da una serie di teaser nelle scorse settimane. È arrivato così il momento di mettere insieme le varie informazioni raccolte e provare ad immaginare l’aspetto definitivo della nuova Skoda.

Volto di famiglia

Nel nostro render, la Kodiaq sfoggia un frontale inedito e ancora più aggressivo rispetto al modello attuale. Dando per scontata l’adozione della calandra vista anche su Enyaq e Karoq restyling, la nuova Skoda si contraddistinguerà per una fanaleria su due livelli, per una firma luminosa personale e distintiva.

Nuova Skoda Kodiaq (2023), il render di Motor1.com

Naturalmente, in base all’allestimento scelto potrebbero cambiare diversi elementi, con le versioni più sportive che dovrebbero riconoscersi per i dettagli neri, come le calotte degli specchietti, il profilo dei finestrini e il colore dei badge, oltre a dei paraurti specifici.

Le foto teaser pubblicate da Skoda non sembrano aver evidenziato cambiamenti radicali in termini di proporzioni e dimensioni, con la Kodiaq che dovrebbe restare intorno ai 4,7 metri di lunghezza. È lecito comunque attendersi un’abitabilità ulteriormente migliorata, con la capacità del bagaglio che potrebbe superare i 650 litri attuali. Inoltre, è possibile che Skoda intervenga per rendere ancora più spaziosa la seconda e terza fila di sedili.

Sarà anche mild hybrid

Passando alle motorizzazioni, la Kodiaq dovrebbe condividere con la nuova generazione della Superb il nuovo 1.5 TSI EVO e-TEC, un’unità mild hybrid a benzina da 150 CV. Resta da vedere l’eventuale adozione del powertrain ibrido plug-in con batteria più grande che sarà alla base della Superb, la quale dovrebbe superare di slancio i 250 CV e mettere a disposizione circa 80-90 km in modalità elettrica.

Il teaser della nuova Skoda Kodiaq

Per il resto, non sappiamo se verranno confermati i 2.0 TSI da 190 e 245 CV e il 2.0 TDI declinato nelle potenze da 150 e 200 CV. Attendiamo i prossimi mesi per scoprire nuovi aggiornamenti sulla futura Skoda.