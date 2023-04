Nell'autunno di quest'anno Skoda presenta la nuova Kodiaq e la quarta generazione della Superb, sia in versione berlina che station wagon. Sia per il SUV che per l'ammiraglia la Casa boema presenta tre immagini teaser che ne svelano la sagoma laterale.

Le due Skoda più grandi che rappresentano il top di gamma debuttano con motorizzazioni a benzina, diesel, mild hybrid e ibride plug-in. Per le versioni mild hybrid si tratta di un'anteprima assoluta perché finora né il SUV né la berlina/wagon proponevano questo tipo di elettrificazione leggera.

Nell'annunciare l'imminente arrivo delle nuove Kodiaq e Superb, l'ad di Skoda Klaus Zellmer ha detto:

"La Superb e la Kodiaq sono due importanti pietre miliari della gamma di modelli Skoda, ed è per questo che è così speciale per noi presentare le nuove generazioni di entrambe le serie di modelli questo autunno. La Superb è il fiore all'occhiello del nostro portafoglio di modelli con motori a combustione interna e continuerà a definire gli standard in termini di comfort e spazio nella sua quarta generazione, sia nel formato hatchback che in quello wagon. La seconda generazione di Kodiaq porterà sicurezza, tecnologia e versatilità a un livello superiore. Continuiamo a offrire il meglio di entrambi i mondi e a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, quindi entrambi i modelli saranno offerti anche con opzioni plug-in e mild hybrid."

Stile evoluto fuori e dentro

La produzione della nuova Skoda Superb, berlina e wagon viene affidata allo stabilimento slovacco di Bratislava, abbandonando quindi l'impianto ceco di Kvasiny che resta invece confermato per la Kodiaq.

Per quanto riguarda il design esterno non ci sono altre informazioni, ma dalle immagini teaser è possibile intuire una serie di evoluzioni stilistiche dedicate alla carrozzeria e ai gruppi ottici, pur confermando l'impostazione dei modelli attuali. Gli interni, promette Skoda, sono "totalmente ridisegnati".

Arrivano i motori mild hybrid e il nuovo 1.5 plug-in

Pur in assenza di altre informazioni è possibile fare qualche ipotesi sui nuovi motori di Skoda Kodiaq e Superb, entrambe verosimilmente basate sull'ultima evoluzione del pianale MQB del Gruppo Volkswagen.

Le principali novità dovrebbero arrivare dalla famiglia di motori a benzina EA211, quelli costruiti da Skoda per tutto il gruppo, che su Kodiaq e Superb potrebbero far debuttate il 1.5 TSI EVO e-TEC mild hybrid da 150 CV.

Tutto nuovo, ma forse solo per la Superb, dovrebbe invece essere l'inedito 1.5 TSI iV ibrido plug-in che prende il posto del precedente 1.4 TSI iV.