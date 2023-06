Sabato 17 giugno torna a Roma la Notte Bianca dell'Eur, precisamente sulla scalinata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo e in Viale Europa e Viale America. La storica location capitolina, per l’occasione, si trasforma in un vero e proprio luogo di festa e aggregazione, tra luci, colori e varie iniziative.

E a questa festa del quartiere expo di Roma ci siamo anche noi di Motor1.com, per farvi vedere, toccare con mano e provare i nuovi modelli ibridi ed elettrici di Renault. Ecco come partecipare e come prenotare i test drive.

Le auto da provare alla Notte Bianca dell'Eur

La Notte Bianca dell'Eur è per Roma una vera e propria certezza. Avviene ogni anno, quasi sempre nello stesso periodo. Quest'anno l'evento inizia nel pomeriggio di sabato, alle ore 18:00, e termina alle 23:59 della stessa sera, in tempo per la mezzanotte.

Le auto che si possono vedere dal vivo e di cui ci si può mettere alla guida sono il nuovo Renault Austral E-Tech full hybrid, il SUV ibrido con quattro ruote sterzanti in grado di girare in un "fazzoletto", e la nuova Renault Megane E-Tech 100% electric, berlina compatta high-tech a zero emissioni con un nome storico.

Si tratta di due vetture molto interessanti per diversi aspetti, tra tutti il nuovo sistema di infotainment interno basato su Google, quasi una prima assoluta per i due segmenti e che promette di rivoluzionare l'esperienza di bordo come mai prima d'ora.

Gli interni della Renault Megane E-Tech Electric

Notte Bianca dell'Eur: come prenotare i test drive

Per provare la nuova gamma di vetture Renault bisogna presentarsi in Viale America altezza civico 143. I test drive si possono prenotare solo fisicamente al desk dello stand Renault dalle ore 16.00 (l'inizio è previsto dalle ore 18.00).

I nostri tester saranno a disposizione in tutto il percorso di prova, come avvenuto nel corso degli Electric Days 2023.

Notte Bianca dell'Eur 2023: il programma completo

Scalinata S.S. Pietro e Paolo Viale Europa - inizio ore 16:00 Viale America - inizio ore 16:00 18:00 - Esibizione Voci dell'Essere (cantanti liriche) Eur Gym - Attovità di fitness e allenamento Danza in Fasce - Lezioni di danza per le mamme e i bambini 18:20 - Cecilia Lavatore, scrittrice monologo Danza Roma Eur - Esibizioni di danza OMYA Studio Yoga - Lezioni di Yoga 18:30 - Banda Musicale del Corpo di Polizia Roma Capitale Marzia Dance ASD - Corsi di ballo e di gruppo Ass. Missionaria Marina Noberosco - Animazione per bambini 18:30 - Parata Internazionale dei Popoli per la Pace nel Mondo Zero 9 Danza - Esibizione di danza Eur Gym - Attività di Fitness con Francesca Esposito 19:00 - Interventi delle Istituzioni Angel Devils Dance - Danze orientali Yoseikan Budo - Dimostrazioni di Arti Marziali 19:25 - Sfilata di moda Honey Dance Studio - Esibizione di danza Renault - Test drive auto ibride ed elettriche con Motor1.com 19:40 - Esibizione Monaci Shaolin Danza Roma Eur - Esibizione di danza Didy e Carlotta - Gonfiabili per bambini 19:55 - Ivano Trauluzzola Rumorista Fuori classe - Talent di canto AS Roma - La mascotte Romolo incontra i bambini 20:05 - Sfilata di moda DAMP - duo musicale 20:20 - Studio Flamenco Roma Scuola popolare di musica Roma IX 20:30 - Blallo e Jaquelin Emanuele Leodori - Esibizione di canto 20:40 - Sfilata di moda Gabriella Danzarella - Esibizione di canto 20:55 - Corpo di ballo Francesco Perri - Esibizione di canto 21:10 - Esibizione Alex Banelli, Tonels, Giselle La Belle Steven Cosaro - Esibizione di canto 21:20 - Sunu Africa Mostra degli artisti del territorio - esibizione artistica 21:30 Ghost Skate WP Ostiense - Esibizione di skateboarding 21:45 Videoproiezione Gruppo Cannizzaro Music Lab - Esibizione musicale 22:00 Esibizione Swing Ars Historia Romanza - Parata Roma Antica 22:10 Fire Girls ASD Giulio Verne Scherma - Esibizione di scherma 22:35 Sfilata di moda Rapacio Band - Gruppo musicale 22:50 Gruppo musicale country Radio Sonica - Diretta Live 23:10 Sfilata di moda Croce Rossa Italiana - Presentazione mass training 23:20 Esibizione rap Visite guidate della Basilica 23:30 Omaggio a Tina Turner 23:45 Performance teatrale 23:55 Gran finale 00:30 Saluti finali 00:40 DJ Set 2:00 fine serata

In collaborazione con Renault