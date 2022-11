Renault e Google aumentano gli sforzi per l’auto connessa di domani. Inaugurata nel 2018, la partnership tra la Losanga e il colosso hi-tech arriva a un punto di svolta, con la creazione di una piattaforma che raccoglierà sempre più dati sul veicolo.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza su strada e cercare di rendere ancora più confortevole e “customizzata” l’esperienza di guida per quel che riguarda servizi on-demand e connettività evoluta.

Il gemello virtuale

In pratica, Renault e Google testeranno un nuovo software per le auto capace di creare un “Digital Twin”, una sorta di “gemello virtuale” del modello dotato di intelligenza artificiale e capace di ricevere costantemente aggiornamenti e nuovi servizi di bordo.

Per fare ciò, Renault utilizzerà in modo più intensivo la piattaforma di Google Cloud per raccogliere e analizzare (in modo sicuro e senza violazioni della privacy) i dati dei vari modelli già venduti.

Renault Scenic Vision al Salone di Parigi

Questo si tradurrà in software capaci di prevedere con maggior precisione gli interventi di manutenzione e di personalizzare l’esperienza di bordo in basa alle abitudini del guidatore (tra cui le destinazioni più frequenti e le colonnine di ricarica più utilizzate).

Inoltre, i dati saranno impiegati per creare degli ipotetici piani assicurativi che tengano conto dell’utilizzo dell’auto e del comportamento alla guida. Al tempo stesso, le informazioni raccolte potranno essere utilizzate per creare dei servizi altamente personalizzati in linea coi bisogni del proprietario.

Industrie iperconnesse

Come detto, il “matrimonio” tra Renault e Google va avanti da tempo e non ha riguardato solo le auto, ma anche gli impianti produttivi.

La Casa francese utilizza la piattaforma Google Cloud anche in tutti i suoi stabilimenti per soluzioni che vanno dall’intelligenza artificiale all’analisi “smart” dei dati con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza della produzione e ridurre l’impatto ambientale.

Renault, la "ElectriCity" di Douai

Insomma, le Renault saranno sempre più “intelligenti”, a partire dal loro luogo di nascita.