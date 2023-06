L'auto come uno smartphone? È roba in qualche modo già vecchia, visto che "le vere novità della prossima generazione di vetture saranno il software, i semiconduttori e l'intelligenza di prodotto". Sì, perché per Luca De Meo "sarà proprio questo a cambiare l'esperienza del cliente".

La tecnologia? Sarà il 40% del valore dell'auto

Il numero uno di Renault e dell'Acea (l'Associazione dei costruttori europei), intervenuto all'inaugurazione del Salone Vivatech di Parigi, non usa paroloni come machine learning, artificial intelligence o digital twin, ma spiega chiaramente che "le macchine diventeranno degli oggetti evolutivi, intelligenti, connessi, che apprenderanno".

E sottolinea: "Dico sempre che se tu guardi il tema dal punto di vista del cliente, la cosa fondamentale è tutta la tecnologia che noi metteremo, elettronica e software, e che peserà al 2030 per il 40% del valore di un'auto. Già oggi le macchine hanno più di 100 milioni di linee di codice, più di un aeroplano, e questo è un numero che aumenterà".

In Europa serve una forte strategia industriale

De Meo è torna anche a parlare di Europa, dove serve una "forte strategia industriale" nell'automotive per recuperare quella "generazione" di terreno persa nei confronti di Tesla e della Cina. "Tecnicamente, credo si possa fare praticamente tutto in Europa e non vedo limiti alle nostre capacità ingegneristiche, ma è chiaro che devi fare in modo di essere presente in tutta una serie di segmenti, come i semiconduttori o la catena del valore dell'auto elettrica".

Human First Vision Concept

Da una parte, secondo l'ad di Renault "ci sono certamente molti fondi che, per esempio, nel Green Deal, sono stati elargiti per andare in questa direzione, ma dall'altra parte l'Europa ha tendenza a fare molta regolamentazione". Quindi occorre "un ponte tra queste due cose e questo ponte si chiama strategia industriale".

"Noi del mondo dell'automobile siamo parte della soluzione e quindi", aggiunge, "vogliamo avere una voce nella definizione delle regole del gioco. Ma anche su la strategia viene implementata nel corso degli anni. Chiediamo solamente un posto al tavolo della discussione: siamo noi che facciamo le cose, che investiamo soldi: e parlo di circa 250 miliardi nei prossimi 6-7 anni solamente nell'elettrico.

De Meo al Salone Vivatech di Parigi

Questo è il messaggio: abbiamo bisogno di una strategia industriale forte", conclude De Meo a Vivatech, dove Renault ha presentato la concept Human 1st Vision di Software Republique, un ecosistema di aziende composto dallo stesso gruppo Renault, Atos, Dassault-Systèmes, Orange, STMicroelectronics e Thales.