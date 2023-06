Nel 2023 Mercedes-Benz celebra la storia della sua divisione Manufaktur, quella che da sempre si occupa di realizzare personalizzazioni su misura per tutti i clienti più esigenti.

Per l'occasione l'azienda ha preparato alcuni prodotti unici, con l'obiettivo di dimostrare fino a dove può spingersi oggi grazie a nuovi materiali e a nuovi metodi produttivi (come l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale).

Uno di questi è la Mercedes-Maybach Classe S Vision of Manufaktur, una Sonderklasse one-off con dettagli estetici neri e argento satinato e interni in pelle arancione, con cuciture a vista ricamate a mano. Ecco tutti i dettagli.

Ispirata alla concept

Il debutto della Mercedes-Maybach Classe S Vision of Manufaktur non è del tutto casuale. Questa speciale berlinona, infatti, si ispira negli interni al colore scelto per la concept Vision One-Eleven appena svelata, ispirata a sua volta alla C 111 degli anni '70.

Mercedes-Maybach Classe S Vision of Manufktur, il pannello porta Mercedes Vision One-Eleven

Partendo dagli esterni, l'elemento che cattura prima di tutto l'attenzione dell'ammiraglia è la nuova grande calandra, personalizzata in diversi dettagli e in una colorazione satinata meno accesa dell'originale Maybach, abbinata a sua volta a cerchi in lega nel classico design della divisione lussuosa della Stella ma in colorazione scura.

Si tratta di un abbinamento che si ritrova lungo tutta la carrozzeria, scelta dai designer in una particolare tinta nera metallizzata, quasi riflettente - che si sposa perfettamente con i fari anteriori full LED e Laser con dettagli blu.

Mercedes-Maybach Classe S Vision of Manufktur

Interni d'autore

Passando alla vera particolarità di questa one-off, parliamo degli interni. I designer che si occupano di creare le personalizzazioni uniche dei clienti più esigenti, hanno scelto per l'abitacolo della speciale Classe S, come anticipato, una tinta arancione che riprende il colore esterno della Mercedes C111 e della nuova concept appena presentata.

Si tratta di una colorazione mai vista prima e molto particolare, abbinata a sua volta a cuciture a petalo fatte a mano e a tantissimi optional tecnici e tecnologici, come i sedili massaggianti, raffrescati e riscaldati.

Mercedes-Maybach Classe S Vision of Manufktur, gli interni

Questa speciale berlina tedesca è e resterà una one-off, ma potrebbe essere presa come spunto da alcuni futuri acquirenti per richiedere personalizzazioni mai viste prima, a patto di essere disposti a sborsare una cospicua somma sopra al normale prezzo dell'ammiraglia.