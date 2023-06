Ci risiamo. Dopo una piccola discesa, i prezzi dei carburanti tornano a salire. È da fine maggio che benzina e diesel rialzano lentamente la testa, ma i rincari si fanno ora più evidenti. Persino oggi si registrano aumenti alle stazioni di rifornimento, con Eni che aggiunge 1 centesimo/litro (cent/l) ai prezzi raccomandati di entrambi i prodotti.

Ma cosa sta succedendo? Dando uno sguardo agli eventi degli ultimi giorni, a pesare sul pieno all’auto è – come sempre – il costo del petrolio, protagonista nella scorsa settimana di una crescita superiore del 3,4%. E le ragioni arrivano dall’altra parte del mondo.

Gli strascichi del Covid

Siamo in Cina, il Paese più energivoro di tutti, dove il Governo locale affronta ancora le difficoltà legate alla ripresa post-pandemia, più lenta rispetto a Europa e America per colpa di un numero superiore di ondate e contagi. Diverse grandi banche nazionali hanno perciò tagliato le previsioni di crescita del Pil per il 2023.

Lo scenario ha poi fatto reagire i mercati, con rialzi delle quotazioni petrolifere. Pechino corre ai ripari, tagliando i tassi di interesse sui prestiti e – secondo informazioni raccolte dall’agenzia di stampa Reuters – preparando altre misure di sostegno all’economia e aumentando le scorte di greggio e carburanti. Ma intanto i prezzi alla pompa salgono.

Prezzi del petrolio

Brent (Europa): 76-76,5 dollari/barile ($/b)

Wti (America): 71-71,5 dollari barile ($/b)

Una piattaforma petrolifera in mezzo al mare

I prezzi alla pompa

Lo vediamo anche in Italia, grazie ai dati riportati da Quotidiano energia (Qe) ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,847 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,839 e 1,857 euro/litro (media no logo a 1,834 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,685 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,675 e 1,700 euro/litro (no logo a 1,669 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 1,984 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,923 e 2,060 euro/litro (no logo 1,886). La media del diesel è arrivata invece a 1,825 euro/litro, con i singoli player tra 1,764 e 1,904 euro/litro (no logo 1,722).

Il Gpl si muove infine tra 0,734 e 0,752 euro/litro (no logo 0,713), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,450 e 1,556 euro/kg (no logo 1,466).

Prezzi benzina e diesel (19 giugno 2023)