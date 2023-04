Quasi come un fulmine a ciel sereno, finisce la tregua con i prezzi dei carburanti in Italia, tornati a salire dopo due mesi di relativa calma. Colpa dell’Opec+, che da maggio a fine anno taglierà la produzione di petrolio per 1,16 milioni di barili al giorno (bpd), innescando subito la reazione dei mercati.

Come riporta Quotidiano Energia (QE), sono Eni e Q8 ad alzare i prezzi raccomandati di benzina e diesel, che salgono di 1-2 centesimi al litro (cent/l), con rincari soprattutto sulla verde. E le cose potrebbero peggiorare nei prossimi mesi. Vediamo cosa sta succedendo.

Occhi aperti fino a dicembre

È di domenica la decisione dei Paesi esportatori di ridurre le estrazioni di greggio. Scelta che segue quella di ottobre, quando la stessa Opec+ aveva ridotto la produzione per 2 milioni di barili al giorno. Sommati agli 1,16 milioni bpd di oggi, siamo di fronte a un taglio complessivo di oltre 3 milioni bpd.

L'Opec+ riduce la produzione di petrolio

Si tratta, in base ai calcoli dell’agenzia Reuters, del 3,7% della domanda mondiale. Ma perché questa mossa? A spiegarne le ragioni ufficiali è l’Arabia Saudita, che parla di semplici precauzioni, necessarie per mantenere stabile il mercato. Ma, secondo gli analisti, c’è anche altro, perché l’indebolimento dell’economia e l’aumento delle scorte avrebbero fatto la loro parte.

In ogni caso, le quotazioni internazionali del petrolio sono salite, con il Brent – riferimento in Europa – schizzato a 85 dollari al barile ($/b), contro i 79 $/b del 31 marzo. Il Wti – riferimento in America – viaggia invece a 80 $/b, mentre il 31 marzo si aggirava sui 79 $/b. E gli esperti avvisano: a dicembre potremmo raggiungere i 100 $/b.

Brent: 85 $/b

Wti: 80 $/b

Salgono sia benzina che diesel

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati sempre da Quotidiano Energia (QE) ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,864 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,859 e 1,872 euro/litro (media no logo a 1,863 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,770 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,757 e 1,779 euro/litro (no logo a 1,765 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,003 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,954 e 2,074 euro/litro (no logo 1,916). La media del diesel è arrivata invece a 1,915 euro/litro, con i singoli player tra 1,849 e 1,984 euro/litro (no logo 1,820).

Il Gpl si muove infine tra 0,794 e 0,812 euro/litro (no logo 0,785), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,631 e 1,730 euro/kg (no logo 1,701).

Prezzi benzina e diesel (4 aprile 2023)