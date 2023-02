Basta entrare in alcune stazioni carburanti per fare la piacevole scoperta: dopo quasi un anno, il prezzo del diesel sta tornando, o è già tornato, sotto quello della benzina. Era inizio marzo 2022 quando il gasolio superava la verde sui tabelloni. Uno scenario inedito, ma al quale ci eravamo ormai abituati.

Colpa della guerra in Ucraina, che metteva a rischio le forniture di diesel dalla Russia, oggi addirittura vietate. Considerato però che il conflitto è ancora in corso, perché siamo di nuovo (o quasi) alla “normalità”? Vediamo.

Questione di costi e consumi

A spiegare le ragioni sono alcuni esperti consultati dalla Reuters, che parlano sia di calo dei consumi di gasolio per riscaldamento, grazie al fatto che l’inverno si è dimostrato meno rigido del previsto, sia di riduzione della domanda di altri beni, che comporta un minor uso di diesel per camion e trasporti in generale.

A tutto questo, si aggiunga che Vecchio e Nuovo Continente hanno riempito gli stoccaggi in vista dell’embargo ai prodotti petroliferi russi del 5 febbraio, tranquillizzando così i mercati.

In più, non potendo esportare carburanti verso l’Ue, la Russia ha dovuto “svendere” il suo greggio ad altri Paesi (Cina e India in testa) che sono poi diventati fornitori dell’Europa a prezzi più bassi, dato il minor costo della materia prima. Parliamo comunque di breve periodo, mentre gli analisti sono più incerti per il medio-lungo termine.

Una stazione carburanti Q8 Prezzi più bassi al diesel anche in un benzinaio Tamoil

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia (QE) ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,867 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,860 e 1,875 euro/litro (media no logo a 1,819 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,869 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,860 e 1,881 euro/litro (no logo a 1,868 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,009 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,948 e 2,077 euro/litro (no logo 1,919). La media del diesel è arrivata invece a 2,012 euro/litro, con i singoli player tra 1,946 e 2,065 euro/litro (no logo 1,919).

Il Gpl si muove infine tra 0,798 e 0,828 euro/litro (no logo 0,802), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,901 e 2,139 euro/kg (no logo 2,025).

Prezzi benzina e diesel (10 febbraio 2023)