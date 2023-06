Ampere, la divisione creata da Renault per le attività relative ai veicoli elettrici e al software, sta iniziando a prendere forma. Il gruppo francese ha annunciato che Luca de Meo, già direttore generale di Renault Group, è stato nominato a capo della filiale, pur mantenendo la sua attuale posizione.

Due importanti dirigenti del Gruppo Renault, Josep Maria Recasens e Vincent Piquet, saranno nominati rispettivamente Direttore delle Operazioni e Direttore Finanziario di Ampere. "Tali nomine ai vertici del Gruppo - si legge nella nota - costituiscono il miglior supporto alla strategia innovativa e redditizia di Ampere, ivi compresa la sua possibile introduzione in Borsa".

Gli obiettivi da raggiungere

La nomina entrerà in vigore nella seconda metà del 2023, quando Ampere diventerà una realtà che supervisionerà i 10.000 dipendenti del Gruppo, un terzo dei quali saranno ingegneri. In particolare, saranno responsabili della produzione della Megane e della Scenic elettriche, in vista del lancio della Renault 5 nel 2024 e della Renault 4 nel 2025.

La Renault 5 Prototype al Salone di Monaco Nuova Renault 4, il render di Motor1.com

L'obiettivo di Ampere è quello di diventare un player 100% elettrico, facilitando la progettazione e la produzione di veicoli adottando metodi diversi da quelli utilizzati per i motori a combustione interna, che si adattano meglio alle nuove tecnologie. Renault punta così a guadagni di efficienza e produttività che le consentiranno di offrire veicoli elettrici a prezzi inferiori del 40% a partire dal 2027.

Le dichiarazioni

"Grazie al lavoro svolto all'interno del Gruppo Renault negli ultimi due anni, Ampere è in procinto di decollare, forte di punti di forza iniziali ineguagliabili: una delle catene di valore EV più integrate del settore, un approccio pionieristico al veicolo definito dal software e capacità ingegneristiche e produttive all'avanguardia -, sottolinea Luca de Meo -. Combinare l'agilità di un 'pure player' con i punti di forza di una casa automobilistica affermata fa di Ampere un attore unico".

"Ora stiamo passando alla modalità di esecuzione. Più ci specializziamo, più questo crea chiare opportunità per Ampere nella corsa verso l'elettrico e il software. Puntare a una riduzione dei costi del 40% per la prossima generazione di veicoli, porre la tecnologia e l'innovazione al centro dell'organizzazione di Ampere, offrire prodotti interessanti al miglior prezzo: tutto questo è in linea con la nostra tradizione di democratizzazione della tecnologia e di creazione di valore per i nostri diversi stakeholder."

Per Jean-Dominique Senard, de Meo era il candidato ideale. "Il successo di Luca de Meo nella ristrutturazione del Gruppo Renault ci dà grande fiducia per il futuro: è nella posizione migliore per guidare il successo operativo di Ampere, che è cruciale per il Gruppo, e per garantire la sua crescita futura in un settore della mobilità in trasformazione", ha commentato il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renault.