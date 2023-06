La data di giovedì 29 giugno 2023 entrerà nella storia recente di Ferrari come quella in cui è stata presentata, a mezzogiorno esatto, un versione più estrema e alleggerita della SF90 Stradale, forse chiamata SF90 LM.

A darne l'annuncio ufficiale è la stessa Ferrari che in una serie di post sui suoi canali social svela le prime foto dei dettagli di quella che sembra davvero una versione speciale della SF90, destinata a una produzione limitata sia con carrozzeria coupé che spider.

Aerodinamica speciale per celebrare la vittoria a Le Mans

La possibile sigla Ferrari SF90 LM, degna celebrazione della recente vittoria del Cavallino Rampante alla 24 Ore di Le Mans, viene per il momento suggerita dagli utenti di FerrariChat come risposta della Casa alla famiglia di modelli RS di Porsche.

Ferrari SF90 LM, il teaser dell'alettone posteriore

Le immagini diffuse in anticipo sulla presentazione di domani ci svelano infatti alcuni particolari specifici della Ferrari SF90 LM (o comunque si chiamerà), a partire dal pacchetto aerodinamico che include un grande alettone posteriore in fibra di carbonio, gli sfoghi d'aria rossi sul cofano anteriore e gli interni dei terminali di scarico.

Più leggera anche della Assetto Fiorano

Sempre secondo le voci che circolano su FerrariChat la nuova variante della SF90 Stradale pensata per la pista dovrebbe proporre un leggero aumento di potenza e un calo del peso complessivo, oltre a diverse migliorie aerodinamiche per aumentare il carico verticale.

Ferrari SF90 LM, il teaser degli sfoghi d'aria

Ricordiamo che a oggi la versione più leggera e performante della Ferrari SF90, sia in versione coupé Stradale che aperta Spider, è la Assetto Fiorano che grazie all'utilizzo esteso della fibra di carbonio contiene di 30 kg il peso a vuoto, rientrando nei 1.570 kg nel caso della versione chiusa.

La prova in pista della Ferrari SF90 Assetto Fiorano

Un V8 biturbo e tre motori elettrici per superare i 1.000 CV

Il motore resta invece il 4.0 V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici che permette all'ibrida plug-in di Ferrari di scaricare 1.000 CV e 800 Nm sull'asfalto con le quattro ruote motrici. A batteria carica può anche percorrere 25 km in modalità elettrica al 100%.

Fotogallery: Foto - Ferrari SF90 LM, le foto spia

24 Foto

Forse è ancora presto per ipotizzare un prezzo per la nuova e super esclusiva Ferrari SF90 LM, probabilmente già sold out, ma non ci stupiremmo se superasse abbondantemente i 550.000 euro.