Dopo aver visto dal vivo il mockup in occasione del Milano Monza Motor Show 2023 il progetto 777 Hypercar si prepara al lancio ufficiale. Il 7 luglio all’Autodromo di Monza aprirà infatti la Lounge 777 Motors, open space multimediale (visitabile su appuntamento) adiacente alla statua di Juan Manuel Fangio, in cui sarà presentato anche il primo prototipo della 777 Hypercar.

Prodotta in soli 7 esemplari dedicati alla pista, l'hypercar italiana nasce dall'idea di Andrea Levy, ceo della Casa e dalla collaborazione tra varie aziende del Bel Paese.

L’unione fa la forza

La 777 Hypercar promette prestazioni di altissimo livello, grazie ad una monoscocca in carbonio omologata FIA sviluppata da Dallara, che genera una deportanza di 2.100 kg alla velocità di 370 km/h. Incollata al terreno e in grado di generare un'accelerazione fino a 4g, praticamente come una monoposto di Formula 1.

A muovere gli appena 900 kg di peso ci pensa un 4.5 V8 da 730 CV alimentato da carburanti sintetici che riducono le emissioni di CO2 del 65%.

777 Hypercar, il frontale La 777 Hypercar è omologata esclusivamente per la pista Il tempo stimato sul giro a Monza della 777 Hypercar è di 1:31

La produzione dei 7 esemplari partirà nel 2025 e contemporaneamente partiranno i lavori per la 777 hypercar Unit-000, un vero e proprio laboratorio dinamico su ruote dotato di tecnologie all’avanguardia come guida autonoma, AI driver e virtual coaching.

La Unit-000 sarà realizzata da 777 Motors in partnership con Polimove, Ascari e Indy Autonomous Challenge in un centro di ricerca internazionale col coinvolgimento di tanti altri poli ingegneristici e di atenei di tutto il mondo.

Le dichiarazioni di Levy

Così Andrea Levy sull’avvio dei lavori: