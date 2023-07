Il restyling dell'Audi Q8 dovrebbe debuttare tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 e, come di consueto, ad aggiornarsi sarà anche la versione super sportiva marchiata Audi Sport: la RS Q8.

Proprio la stessa che in queste ore è stata fotografata sul circuito tedesco del Nurburgring, alle prese con impegnativi test su pista di velocità e stabilità. Ecco tutti i dettagli.

Un nuovo design esterno

Partendo dal frontale, il cambiamento più evidente dovrebbe riguardare il nuovo disegno della griglia anteriore, che sulla versione aggiornata dovrebbe essere realizzato con aperture romboidali di maggiori dimensioni, come si può vedere dalle foto.

Una trama che potrebbe essere ripresa anche da numerosi altri dettagli, come il paraurti, la griglia inferiore e l'interno dei fari, che per l'occasione dovrebbero diventare ancora più potenti e con un sistema Matrix ancora più potente preciso.

Lo stesso trattamento, poi, dovrebbe essere riservato anche al posteriore, che per l'occasione potrebbe essere dotato di nuovi fanali full LED, di un nuovo sistema di scarico e di un nuovo estrattore per l'aria inferiore.

Le foto spia dell'Audi RS Q8 restyling

Interni ancora ignoti

Se per gli esterni possiamo azzardare ipotesi molto precise, non possiamo dire lo stesso degli interni. Sia per quanto riguarda la normale Audi Q8 che la sorella Q7 - recentemente avvistata su strada - i nostri fotografi non sono riusciti a immortalare nel dettaglio il cruscotto.

Quel che è quasi certo, però, è che sicuramente l'abitacolo sarà rinnovato, probabilmente con nuovi rivestimenti, un nuovo sistema di infotainment più grande e tanta nuova tecnologia.

Gli interni dell'attuale Audi Q8

Ancora in produzione

Infine, a livello meccanico l'Audi RS Q8 restyling dovrebbe continuare a essere dotata dell'attuale 4,0 litri V8 biturbo da 600 CV e 800 Nm di coppia dotato anche di tecnologia mild hybrid.

Si tratta di un motore ormai amato in tutto il mondo, che per l'occasione potrebbe vedere una lieve rivisitazione meccanica con l'obiettivo di aumentare ulteriormente la potenza.