Il 2023 sarà l'ultimo anno di produzione dell'Audi R8, la supercar dei quattro Anelli presentata nel 2007 ed evolutasi negli anni con motori V8 e V10, fino ad arrivare alla V10 GT, l'auto a trazione posteriore più potente mai creata da Audi: 620 CV. Tutti aspirati.

Ne verranno prodotti appena 333 esemplari, tutti ormai venduti. Ma non disperate: se volete una R8 a trazione posteriore e magari con un bel po' di cavalli in più potete chiamare la VF Engineering. Sapranno come accontentarvi.

Oltre ogni limite

Il tuner statunitense infatti ha sviluppato un kit compatibile con le Audi R8 V10 standard, la R8 V10 RWS ed R8 V10 Plus. Il componente principale del sistema è il compressore Eaton TVS2300 con sistema di raffreddamento aria-acqua, installabile sul motore V10 di 5,2 litri senza ulteriori modifiche hardware, il che lo rende completamente reversibile.

Il risultato del kit di sovralimentazione è una potenza di 830 CV e 850 Nm di coppia. Le prestazioni non sono state rese note ma di sicuro grazie al tuning l'R8 sovralimentata può fare nettamente meglio dei 3,4" da 0 a 100 km/h della versione aspirata, superando i 320 km/h di velocità massima.

Se poi volete anche modificare l'estetica della supercar di Ingolstadt VF Engineering offre una speciale vernice verde al costo di 3.000 dollari (poco più di 2.700 euro). Per il kit motore invece il prezzo è di 31.995 dollari, pari a circa 29.000 euro.

Considerando che è possibile trovare un'Audi R8 AWD usata del 2020 a poco più di 150.000 euro, ciò significa che la spesa totale sarebbe ben inferiore ai 269.500 euro della V10 GT RWD.

