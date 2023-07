L'Audi RS 7 Sportback compie 10 anni in questi giorni. Il modello, che ha scritto la storia dei Quattro Anelli di Ingolstadt, viene celebrato dal tuner tedesco ABT che per l'occasione presenta la RS7 Legacy Edition.

Proprio come la RS6 Avant con lo stesso nome presentata a maggio, si tratta di un'edizione speciale che sarà prodotta in soli 200 esemplari, con diverse modifiche sia estetiche che meccaniche. Ecco tutti i dettagli.

Più veloce

Partendo dalle prestazioni, l'Audi RS7 ABT Legacy Edition è stata modificata con un nuovo kit di turbocompressori e un nuovo kit di intercooler prodotti dalla stessa ABT, oltre che con un software per la gestione motore personalizzato.

Il preparatore come base di partenza ha scelto una Sportback prodotta per il mercato europeo e in versione Performance, che nella versione di serie ha una potenza di 630 CV e una coppia di 850 Nm. Dopo le modifiche apportate in officina, il V8 biturbo da 4 litri è stato portato fino a 750 CV e 980 Nm di coppia.

Audi RS7 ABT Legacy Edition

Più bassa

Se a livello estetico vi sembra più bassa, avete ragione perché i tecnici tedeschi oltre all'aumento di potenza si sono occupati anche di installare un kit di nuove molle regolabili per gli ammortizzatori e delle nuove barre antirollio maggiorate, sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.

Il tutto, infine, è stato completato dai nuovi cerchi in lega forgiati da 22 pollici con finitura nera lucida, dotati di pneumatici Goodyear Eagle F1 Supersport nella misura 295/30, e da un kit estetico in fibra di carbonio con minigonne, spoiler e calotte degli specchietti laterali realizzati su misura.

Audi RS7 ABT Legacy Edition

Per portarsi a casa una delle 200 RS7 ABT Legacy Edition, il preparatore tedesco chiede un supplemento al prezzo base dell'auto di almeno 102.600 euro.