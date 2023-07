Con agosto ormai alle porte, sono tanti gli automobilisti che preparano le valigie per godersi le meritatissime ferie estive. Ma le vacanze del 2023 potrebbero costare più di quanto previsto.

Colpa dell’ennesimo aumento su benzina e diesel, in crescita anche oggi dopo i rincari delle scorse settimane. Ad alzare i prezzi raccomandati sono ora Eni e Tamoil, con le medie nazionali che salgono di circa 1 centesimo al litro.

Comanda il petrolio

Le ragioni sono sempre le stesse: tutto dipende dal mercato del petrolio, in leggero subbuglio dopo la decisione di inizio giugno dell’Opec+, che ha esteso i tagli alle estrazioni per 3,66 milioni di barili al giorno (bpd) fino alla fine del 2023 e di altri 1,4 milioni di bpd nel 2024. La produzione globale passerà così a 40,46 milioni di bpd, con l’obiettivo di “stabilizzare il mercato”.

Una pompa petrolifera

Contemporaneamente, pesano le prospettive sulla domanda nel mondo e soprattutto in Cina, col Paese più energivoro al mondo che spinge la richiesta di greggio e contribuisce alla risalita delle quotazioni.

In questo momento, il Brent – benchmark di riferimento nel mercato petrolifero europeo – oscilla tra gli 83 e gli 84 dollari al barile ($/b), mentre il Wti – benchmark di riferimento nel mercato petrolifero americano – si aggira sui 79-80 $/b. Ma gli esperti non escludono aumenti a 85-90 $/b nei prossimi mesi.

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia (Qe) ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Un'auto fa rifornimento di benzina

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,886 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,885 e 1,901 euro/litro (media no logo a 1,870 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,734 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,734 e 1,748 euro/litro (no logo a 1,717 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,018 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,966 e 2,087 euro/litro (no logo 1,923). La media del diesel è arrivata invece a 1,871 euro/litro, con i singoli player tra 1,826 e 1,938 euro/litro (no logo 1,771).

Il Gpl si muove infine tra 0,710 e 0,733 euro/litro (no logo 0,691), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,403 e 1,480 euro/kg (no logo 1,430).

Prezzi benzina e diesel (27 luglio 2023)