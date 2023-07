La Ford Mustang Dark Horse R debutta in America. Ford la definisce la versione più adatta alle competizioni ed effettivamente è un'auto da corsa "chiavi in mano" perfetta per tutti coloro che vogliono trascorrere i fine settimana in pista.

Difficilmente la vedremo in Italia e, di fatto, chi riuscirà a mettere le mani su una Dark Horse R (è una versione limitata) avrà l'opportunità di competere in una nuova serie di gare monomarca organizzata dalla Ford Performance Racing School chiamata Mustang Challenge. La serie, autorizzata dall'IMSA, prenderà il via nel 2024 e si svolgerà in un calendario di 10-12 gare su cinque o sei circuiti del Nord America ancora da definire.

Quanto costa? 145.000 dollari (ovvero poco più di 130mila euro al cambio attuale). Le consegne dovrebbero iniziare nel 2024, giusto in tempo per le prime gare del Mustang Challenge.

Motore modificato

La Mustang Dark Horse R conserva molti degli stessi elementi che rendono la Dark Horse standard particolarmente appedibile, ma ha elementi specifici per la corsa. Il motore è lo stesso V8 da 5,0 litri ad aspirazione naturale della versione stradale, ma è stato modificato per superare i 500 CV.

Il propulsore è dotato di un sistema di lubrificazione potenziato, di un sistema di raffreddamento della trasmissione, di un sistema di raffreddamento del differenziale e di un sistema di scarico da corsa Borla.

Un dettaglio della Ford Mustang Dark Horse R Il posteriore della Ford Mustang Dark Horse R

Anche il cambio manuale a sei marce e i freni Brembo della Dark Horse di base sono gli stessi, mentre l'aspetto esteriore non è poi così diverso.

Pochi ritocchi, interni da corsa

A parte alcuni ganci di traino necessari e cerchi più piccoli da 19 pollici con pneumatici slick da corsa, la R non è poi così diversa dalla Dark Horse. Tutto sommato si può dire che le modifiche più importanti includono gli ammortizzatori da corsa Multimatic DSSV, le barre antirollio regolabili e le piastre di campanatura anteriore regolabili.

La Ford Mustang Dark Horse R vista dal vivo

Ford ha tuttavia eliminato ogni comfort rendendo l'abitacolo più adatto alla corsa. Questo significa pure l'introduzione di una gabbia di sicurezza, sedili da corsa Recaro, un'imbracatura da corsa Sparco e un volante Sparco rimovibile.

Foto dal vivo: Jeff Perez per Motor1.com