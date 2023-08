Nel tentativo di migliorare la sicurezza stradale e regolamentare i veicoli ad alte prestazioni, il governo del South Australia ha introdotto una nuova legge che prevede una speciale patente di guida di classe U per i conducenti di sportive e supercar.

In sostanza, 270 automobilisti dello Stato dovranno ottenere la nuova patente di classe U entro il 1° dicembre 2024. E se un giorno una simile decisione fosse presa anche in Italia? Cosa ne pensereste?

Le iniziative previste

Per ottenere questa speciale patente di classe U, gli interessati dovranno completare un corso di formazione online specificamente concepito per queste vetture.

Il corso, la cui pubblicazione è prevista per l'inizio del prossimo anno, tratterà la consapevolezza dei rischi, l'utilizzo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e come utilizzare in sicurezza queste vetture. La legge riguarda tutte le auto con un rapporto potenza/peso pari o superiore a 276 kW per tonnellata (375 CV per 1.000 chilogrammi).

Tuttavia, la legge non si ferma al solo corso. Infatti, il governo prevede anche una serie di misure per impedire la disattivazione dei sistemi di assistenza in sportive e supercar. Lo scopo è quello di garantire che funzioni di sicurezza cruciali come la frenata antibloccaggio, la frenata automatica di emergenza, il controllo elettronico della stabilità e il controllo della trazione restino sempre operative.

Inoltre, i conducenti che attivano la "modalità sportiva" delle loro supercar all'interno dei centri abitati, causando incidenti mortali o danni gravi, saranno ora accusati di "reato aggravato" in base alle nuove leggi.

Qualche perplessità

L'obiettivo delle normative è senza dubbio lodevole, ma l'assenza di un corso "reale" in pista o su strada ci lascia perplessi, in quanto rischia di far perdere efficacia alla misura. Quando si guidano auto con certe potenze non conta solo essere a conoscenza dei rischi "teorici", ma avere un minimo di esperienza al volante di mezzi così potenti, in modo da gestire meglio eventuali previsti.

Insomma, quando si guidano sportive con almeno 400-500 CV oltre ad un corso online (e a un po' di sano buon senso) servirebbe mettere alla prova le proprie capacità, magari sotto l'occhio vigile di una persona esperta e abituata a certi tipi di auto.