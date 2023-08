Dalla Spagna, il marchio Cupra attira nuova clientela, e tutti i modelli della gamma sono in offerta: per la Cupra Formentor ibrida plug-in c’è ancora in agosto il vantaggio dell’Ecobonus statale con o senza rottamazione.

Considerando lo sconto più alto, cioè l’Ecobonus rottamazione di 4.000 euro, e aggiungendo il contributo di Cupra e dei Cupra Garage di 4.497,25 euro, il listino iniziale scende da 43.290 a 34.792,75 euro.

L’anticipo da versare è di 6.950 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 295 euro (TAN 6,99%, TAEG 7,98%), alle quali aggiungere 2,25 euro di spese.

La maxi rata finale ammonta a 23.260,42 euro, con limite massimo di 45.000 km in caso di restituzione o sotituzione, e il pagamento di 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Negli importi sono compresi due anni di garanzia aggiuntiva, fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Grazie all’Ecobonus statle e allo sconto della casa, in totale vicini a 8.500 euro, si può acquistare una moderna Formentor ibrida plug-in con basso anticipo e rate inferiori a 300 euro al mese, anche considerando le spese di incasso.

Anche per Cupra c’è l’estensione di garanzia, come per tutte le offerte del gruppo Volkswagen.

Svantaggi

Gli importi effettivi vanno calcolati aggiungendo oneri finanziari, spese fisse ed eventuali opzioni presenti nelle vetture disponibili.

In sintesi