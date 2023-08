La promozione di agosto sulla Abarth 595 a benzina ricalca le altre proposte simili di Stellantis: sconto iniziale, anticipo, mini rate msnili e maxi rata finale, senza obbligo di permuta o rottamazione. Per una vettura sportiva come la 595, è un buon modo di dilazionare la spesa: vediamo come.

Si parte dallo sconto di 1.300 euro, passando per la Abarth 595 da 165 CV dal listino iniziale di 26.800 euro a quello scontato di 25.500 euro.

Poi c’è l’anticipo, pari a 5.853 euro, e le 47 rate mensili da 249 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,18%), valore che include le spese di 3,5 euro.

La maxi rata finale ammonta a 12.772,2 euro: in caso di sostituzione o restituzione si devono pagare 0,10 euro al chilometro se si supera il limite di 40.000 km.

Nell’importo ci sono anche i servizi Identicar per un anno e Tyre insurance, che comunque sono facoltativi.

Vantaggi

L’offerta di Abarth ricalca altre proposte simili di Stellantis, e in particolare dei marchi italiani; sono da notare lo sconto iniziale, le rate sotto i 250 euro, e in generale la possibilità di accedere a un’auto divertente come la 595 a benzina distribuendo bene la spesa nell’arco di quattro anni.

Svantaggi

La proposta non è cumulabile con altre iniziative in corso; attenzione anche a oneri finanziari ed eventuali accessori in più.

In sintesi