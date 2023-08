Per tutto il mese di agosto, ma anche fino al termine del mese di settembre, c’è l’offerta MINI Free su molti modelli della Casa, tra i quali la MINI Cooper Countryman.

Si tratta di un classico finanziamento con maxi rata, che per la versione Essential è cosi configurato: listino di 34.800 euro, anticipo di 9.920 euro e 47 rate mensili da 319,73 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,57%).

La maxi rata è di 15.068,46 euro, con un limite di 60.000 km da rispettare in caso di restituzione o sostituzione.

Non ci sono servizi aggiunti alla rata, anche se la versione è in realtà piuttosto ben fornita in termini di optional: tra gil accessori a pagamento importanti manca solo la vernice.

Inoltre non c’è obbligo di permuta o rottamazione, per cui l’anticipo si può sostituire con il valore di un usato.

Vantaggi

In questa offerta sulla Cooper Countryman, MINI riesce a mantenere la rata mensile piuttosto contenuta, e non essendoci obbligo di fornire un usato da rottamare, si può sfruttare una permuta per compensare l’anticipo.

Svantaggi

Non ci sono particolari sconti iniziali, e le spese mensili di incasso di 5 euro, da aggiungere alla rata, sono più alte della media. A fine anno dovrebbe arrivare il modello nuovo.

In sintesi