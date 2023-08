BAC (Briggs Automotive Company) è pronta a svelare una nuova supercar il 17 agosto durante la Monterey Car Week. La presentazione avverrà presso la House of BAC, a pochi passi dal Quail Lodge & Golf Club, uno dei luoghi simbolo della rassegna californiana.

La Casa britannica non offre molti dettagli sul nuovo modello che affiancherà la Mono R nel suo portafoglio, ma nel comunicato ufficiale parla di una vettura "capace di offrire un'esperienza di guida ancora più coinvolgente" rispetto alla "sorella Mono R".

Cosa si nasconde?

Un breve video teaser mostra un misterioso modello molto simile alla Mono in un gioco di luci e ombre che non consente di vedere bene i dettagli. Si intravedono alcune parti della carrozzeria, dell'abitacolo e delle sospensioni, ma non abbastanza per avere un'idea precisa di costa stia preparando BAC.

L'introduzione di un nuovo modello arriva in un momento cruciale per l'azienda. Alla fine dello scorso anno, il marchio ha prodotto la sua 150esima Mono, un versione R con una livrea argento satinato e accenti di giallo Highlighter.

Si tratta della Mono più cattiva di tutte, col 2.5 4 cilindri di origine Ford che eroga 345 CV per 555 kg di peso (25 CV in più e 25 kg in meno della BAC "normale"). Così, la Mono R può raggiungere i 272 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.

Sempre più venduta (ma non in Italia)

Di recente, l'azienda ha anche ampliato la propria rete di vendita al dettaglio in Germania, Singapore e Malesia, portando a 48 i Paesi in cui è presente. E non intende rallentare.

BAC Mono R, l'esemplare numero 150

A giugno, BAC ha annunciato l'espansione della sua rete di concessionari negli Stati Uniti, con l'aggiunta di tre nuove concessionarie: Philadelphia, Greenwich e Newport Beach. All'inizio di quest'anno, la Casa ha assunto anche l'ex amministratore delegato di McLaren Mike Flewitt per dirigere il suo programma di espansione.

Purtroppo, non esiste una rete ufficiale di concessionarie italiane. L'unico modo per guidarla dalle nostre parti è rivolgersi direttamente a BAC per l'importazione.