Il debutto della nuova Mercedes-AMG GT è ormai imminente. La scorsa settimana la casa della Stella aveva annunciato che avrebbe tolto i veli alla seconda generazione della sportiva durante la Monterey Car Week, insieme a una versione speciale della spider SL.

A tal proposito, proprio poche ore fa la casa ha pubblicato sui suoi profili social media un breve video della nuova coupé, che rivela la presenza di un motore V8 e della trazione integrale. Ecco quindi tutto quello che sappiamo.

Il video

Il video pubblicato sul profilo Instagram di Mercedes-AMG mostra la parte superiore di una coupé con un lungo cofano. A un certo punto il suono del motore V8 squarcia il silenzio, accelerando e cambiando marcia mentre l'auto si snoda lungo una strada di montagna deserta a due corsie.

I filmati della strada sono intervallati da alcuni frame che mostrano il badge "V8 Biturbo" e il badge "4matic" sul parafango dell'auto e il badge "AMG" sul portellone posteriore. In conclusione si legge un messaggio che recita che la Mercedes-AMG GT "ruggirà" il prossimo 19 agosto, terminando con l'hashtag "So AMG".

8 cilindri e 4x4, ma non solo

Anche se Mercedes-AMG si sta dirigendo verso la produzione di auto sportive con motori di bassa cilindrata, eliminando il V8 sulle berline C63 ed E63, in base alle ultime informazioni sembra proprio che la prossima GT manterrà un motore a 8 cilindri sotto al cofano.

Proprio come la sorella con tetto in tela SL, la gamma della coupé potrebbe quindi essere composta da motori a 8, 6 e 4 cilindri anche elettrificati e con turbine ibride. Riguardo l'estetica, invece, l'auto è stata ampiamente anticipata nel corso di alcune recenti manifestazioni motoristiche in giro per il mondo.

Al Goodwood Festival of Speed, per esempio, un esemplare arancione con un lieve wrapping mimetico ha percorso l'iconica e storica salita. Diverse auto con le stesse camuffature, poi, sono state avvistate su strada nell'ultimo periodo.

La Nuova Mercedes-AMG GT al Goodwood Festival of Speed

Ma non solo, a essere stati catturati da alcuni fotografi sul campo sono stati poi anche gli interni, con l'ormai tradizionale volante AMG a quattro razze, i sedili monoscocca con finiture gialle e la vera e propria novità del modello: i due piccoli sedili posteriori ideati con l'obiettivo di rendere la GT una 2+2 per competere ancora più da vicino con la Porsche 911. Per saperne di più non resta che attendere pochissimi giorni.