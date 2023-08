La prima Rolls-Royce completamente elettrica, la Spectre, partecipa alla Monterey Car Week 2023 con una veste davvero molto "preziosa". Questa speciale coupé è stata personalizzata per un cliente (rimasto anonimo, ovviamente) in modo da assomigliare ad una morganite, una varietà del berillo di un colore rosa delicato. In parole povere? E' una pietra preziosa imparentata con l'acquamarina o lo smeraldo.

Come ogni altra Rolls-Royce unica al mondo anche questa è stata realizzata dalla divisione Bespoke. Quanto costa? Non è dato saperlo, ma per una Spectre "normale" ci vogliono più di 400mila euro.

Un lusso sempre sfrenato

La Rolls-Royce Spectre esposta a Monterey e presentata dal presidente della Rolls-Royce Motor Cars NA, Martin Fritsches, e dall'amministratore delegato globale, Torsten Müller-Ötvös, presenta una finitura bicolore Aero in nero su Morganite, cerchi da 23 pollici a sette razze parzialmente lucidati e interni in Cashmere con riflessi Scivaro Grey e legno Obsidian Ayous.

Gli interni della Rolls-Royce Spectre Morganite

Anche questa Rolls-Royce è inoltre dotata di porte Starlight, ovvero ci sono 4.796 "stelle" che illuminano l'interno, ed ha anche una fascia illuminata con 5.500 stelle che circondano la targa.

Come va su strada?

Questa speciale super coupé Morganite dal punto di vista tecnico è sempre lunga 5,45 m, larga 2,08 m, alta 1,56 m e con un passo di 3,21 m.

A bordo c'è sempre la Digital Architecture of Luxury basata sul sistema operativo iDrive 7 di BMW, che è stato profondamente rivisto nella grafica e nelle funzioni. Ve lo abbiamo raccontato nella nostra prova su strada, quindi vi suggeriamo di leggerla per saperne di più, soprattutto sulle prestazioni della Spectre.

Ricordate, infatti, che, nonostante il peso complessivo sfiori le 3 tonnellate, la Rolls-Royce Spectre eroga la potenza di ben 585 CV e 900 Nm e scatta da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi, raggiungendo una velocità massima limitata a 250 km/h. L’autonomia dichiarata è di 420 km nel ciclo EPA.