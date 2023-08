Di certo il fascino della sua meravigliosa progenitrice, la Datsun 240Z è lontano da questa 280ZX che però, a quanto pare, ha altri pregi...

Tra la pletora di auto da corsa e gran turismo d'epoca che si sono susseguite nelle aste tenutesi durante la Monterey Car Week, questa Datsun 280ZX del 1980 ha infatti raggiunto quasi "un quarto di milione di dollari". Per la precisione, l'asta si è chiusa a 231.000 dollari (circa 212.000 euro, al cambio attuale) per questo esemplare della collezione privata di Mike e Debbie, interamente gestita la scorsa settimana da Mecum Auctions.

Fairlady, l'imbattibile

Datsun, come sapete, è una casa giapponese fondata nel 1931 e di proprietà di Nissan dal 1934. Stile e meccanica si sono affinate col tempo, arrivando a dare alla luce nel 1969 alla 240Z, una tra le Datsun oggi più ricercate dai collezionisti, specialmente nelle versioni più prelibate che, nelle rispettive aste, hanno raggiunto cifre da capogiro!

Datsun 280ZX 10° Anniversario

Alcuni esempi? Una Fairlady Z432R del 1970 ha superato infatti gli 800.000 dollari (circa 734.000 euro, al cambio attuale) in un'asta giapponese del 2020, mentre una 240Z del 1971 è stata venduta a 310.000 dollari (circa 284.000 dollari) nello stesso anno, ma questa volta da "Bring A Trailer". In effetti, una Fairlady Z432 (non "R") di questa stessa collezione è stata appena venduta da Mecum per 297.000 dollari (circa 272.000 euro, al cambio attuale).



La plancia della Datsun 280ZX 10° Anniversario

La "10th Anniversary" con 28 miglia

La Datsun 280ZX, prodotta tra il 1978 e il 1983, è l'ultima evoluzione della 240 e, se il suo fascino lascia un po' a desiderare (sempre rispetto alla 240Z), va detto che la protagonista di quest'asta è un po' speciale.

Oltre al suo bassissimo chilometraggio pari a 45 km (circa 28 miglia), questa ZX è una "10° Anniversario", una serie prodotta in 3.000 esemplari di cui solo 500 unità di colore rosso e nero. In questo caso poi la ZX è abbinata a interni in pelle rossa, t-top e vanta anche alzacristalli elettrici, sedile conducente a regolazione elettrica, stereo a cassette AM/FM di serie. Le uniche modifiche di questo esemplare riguardano la batteria e, per motivi sconosciuti, il radiatore.

Il motore della Datsun 280ZX 10° Anniversario

Il motore invece è interamente originale e si tratta del 6 cilindri in linea da 2.753 cc capace di erogare circa 140 CV. Anche se negli Stati Uniti (dove le Datsun sono molto diffuse), il cambio automatico va per la maggiore, su questa 280ZX troviamo una bella trasmissione manuale a 5 rapporti.

Nel 1980 questo esemplate costava 13.990 dollari, circa lo stesso valore delle altre 280ZX in vendita oggi negli Stati Uniti. Se le quotazioni di questo modello saranno destinate ad alzarsi, questo solo il tempo lo deciderà.

Foto: Mecum Auctions / Daniel Hatchett