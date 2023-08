Le normative sono sempre più restrittive in materia d’inquinamento? No problem, Fiat ci sta e si inventa un'auto elettrica che è perfetta per l'estate. E' la Fiat 500 elettrica Gelateria Edition, una concept car pensata e realizzata da Fiat UK che rappresenta "la più piccola gelateria al mondo a zero emissioni". Un'idea interessante, le cui foto stanno facendo il giro della rete.

Per ora è solo un concept

Come dichiarato ad Autocar da Damien Dally, il direttore di Fiat UK, la 500e Gelateria Edition resterà un concept one-off, almeno per il momento. Secondo il numero uno del marchio, il prototipo mette in mostra la “versatilità della 500 ispirandosi allo stile delle gelaterie italiane degli anni ‘50”.

Fiat 500e Gelateria Edition

Nella Gelateria Edition, i sedili posteriori sono stati sostituiti da due congelatori alimentati a batteria, mentre gli interni presentano una decorazione bianca e blu ed è installata una tenda pieghevole per dare ancora più personalità a questa vera e propria gelateria su ruote.

I due congelatori permettono di conservare gelato sufficiente per servire fino a 300 persone al giorno.

Fiat 500e Gelateria Edition

Nel Regno Unito i furgoni gelato sono super cool

Come detto, si tratta solo di una concept car, ma non ci stupiremmo se nei prossimi mesi Fiat decidesse di creare un modello in serie limitata. Del resto, dal prossimo 29 agosto, i 32 quartieri principali di Londra saranno inclusi nella “Ultra Low Emission Zone” con inevitabili conseguenze sulle abitudini di mobilità delle varie attività commerciali.

Ecco, quindi, come la 500 elettrica in versione Gelateria Edition può dare una mano alle varie attività britanniche, permettendo di conservare la tradizione dei furgoni gelato. Una ricerca svolta dalla stessa Fiat, infatti, evidenzia come l’83% delle persone residenti in Gran Bretagna consideri questi furgoni come una parte essenziale della cultura del Paese.