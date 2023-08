Il Traforo del Monte Bianco resterà chiuso, in maniera intermittente, per quattro mesi e non solo quest'anno perché in tutto i lavori dureranno 18 anni. Le due società di gestione, quella italiana e quella francese, avevano pre-annunciato l'apertura del cantire a fine 2022, con la notizia che allora aveva generato non poche polemiche all'interno delle istituzioni.

Si prevedono rallentamenti in entrata e in uscita dal Paese, dato che si tratta di una vera e propria arteria vitale, soprattutto in ambito commerciale, ma anche turistico. A questo si aggiunge la recente frana avvenuta a pochi km dall'ingresso del Traforo del Frejus, la seconda via di comunicazione subalpina con la Francia.

Colpa dell'amianto

Lo stop intermittente (non continuativo) alla circolazione inizierà alle ore 17 del 4 settembre e terminerà alle ore 22 del 18 dicembre 2023. L'idea di prevedere delle interruzioni del traffico si è resa necessaria a seguito del ritrovamento, nel cantiere di ammodernamento della sede stradale avviato nell'aprile 2021, di alcune tracce di amianto, seppur in quantità non pericolose per l'uomo (i perché della presenza di questo pericoloso materiale nel Traforo li avevamo spiegati a novembre).

I lavori di manutenzione del Traforo sul lato italiano

Non solo. L'attuale struttura del Traforo del Monte Bianco necessita anche di lavori di ammodernamento dal punto di vista stradale, con la stesa di un nuovo manto più efficiente e meno impattante dal punto di vista ambientale e di una nuova soletta di fondo, per ripristinare alcune asperità create negli anni.

Quali strade alternative

La "ristrutturazione" del Traforo del Monte Bianco arriva in un momento di difficoltà per la viabilità del Nord Italia, soprattutto per quella in ingresso e in uscita dal Paese.

Pochi giorni fa, come dicevamo, sul versante alpino francese una grande frana ha scosso la zona limitrofa al traforo del Frejus, la seconda più importante via di comunicazione del nord ovest, creando diversi ulteriori rallentamenti al traffico leggero e pesante.

I lavori di manutenzione del Traforo sul lato francese Il Traforo sul lato francese

L'insieme delle sue situazioni sarà piuttosto complesso da gestire e, a tal proposito, il sito ufficiale della viabilità nel traforo ha pubblicato le mappe degli itinerari alternativi consigliati.

Il primo è il Tunnel del Frejus - una volta che la situazione di crisi sarà ripristinata - poi il tunnel del Gran San Bernardo e, fino all'arrivo della neve, il colle del Piccolo San Bernardo. Ma non solo, si prevedono anche un aumento di passaggi sulla tangenziale di Torino.