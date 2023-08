Potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 33 Stradale, come la sua antenata, o avere un nome completamente nuovo. Ciò che conta è che la nuova supercar Alfa è ormai pronta per mostrarsi. Mesi - anzi anni - ad attenderla e finalmente diventerà realtà.

Come cornice per la presentazione mondiale è stato scelto il Museo Alfa Romeo di Arese, dove vengono custoditi i modelli più famosi, preziosi e celebrati del Biscione. L'appuntamento per i giornalisti è alle ore 17.00 del 30 agosto. Ma non solo: chiunque potrà seguire in diretta il debutto della supercar italiana. Ecco come.

Nuova supercar Alfa Romeo, il video

La supercar Alfa Romeo sarà infatti protagonista di una diretta video su Youtube che potrete seguire nel player che trovate qui sotto. Tutto a portata di click. Come detto il tutto avrà il via il 30 agosto alle 17.00.

Gli onori di casa spetteranno a Jean-Philippe Imparato, ad della Casa, affiancato presumibilmente dagli uomini che hanno dato vita alla punta di diamante del Biscione, disegnata da Alejandro Mesonero-Romanos, dal 1° luglio 2021 a capo del centro stile Alfa Romeo.

Il video della presentazione della supercar Alfa Romeo

Supercar Alfa Romeo, cosa sappiamo

Sulla nuova supercar Alfa Romeo abbiamo scritto e riscritto, provandola a immaginare in un render esclusivo a mostrarne quelle che potrebbero essere le forme. Una carrozzeria da coupé caratterizzata da linee ora morbide ora più nette a richiamare in alcuni punti la mitica 33 Stradale del 1967.

Il nostro render della supercar Alfa Romeo

La meccanica deriverà da quella della Maserati MC20, con modifiche per quanto riguarda vari elementi e lo stesso motore V6 Nettuno a muoverla. Al suo fianco però ci dovrebbe essere un motore elettrico a dare vita a un inedito powertrain plug-in che, si mormora, avrà una potenza totale superiore a 800 CV. Ci dovrebbe essere anche una versione 100% elettrica, ad anticipare con ogni probabilità le soluzioni che ritroveremo sulla MC20 Folgore.

Prodotta in appena 33 esemplari - almeno così sostengono numerosi rumors - la supercar Alfa Romeo avrà un prezzo di circa 2 milioni di euro. Personalizzazioni escluse.