“Se sali su una delle mie auto, ci sali per vincere”. Una sola frase accompagna i 93 secondi di video che annunciano l’uscita del prossimo, attesissimo film di Michael Mann. Ma tanto basta per raccontare il personaggio che incontreremo finalmente al cinema.

Parliamo di Enzo Ferrari, protagonista del lungometraggio che, nel titolo, porta proprio il suo nome: “Ferrari”. Nella sale italiane dal 30 novembre e con Adam Driver nel ruolo più importante, la pellicola si concentra su un periodo molto particolare nella storia del Cavallino.

La trama

È il 1957 quando l’ex pilota Enzo Ferrari vive un momento di crisi personale e professionale. La sua azienda, fondata solo 10 anni prima, è in forte difficoltà economica, mentre la relazione con la moglie Laura (Penelope Cruz) traballa dopo la morte del figlio Dino (ma non solo). In cerca di riscatto, Ferrari punta tutto sulla leggendaria Mille Miglia.

Qui sotto, il trailer della pellicola, che domani (31 agosto) verrà presentata alla Mostra del cinema di Venezia.