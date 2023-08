La Ferrari 812 Competizione gialla con livrea Tailor Made che vedete nelle foto è stata presentata dalla casa nel corso della Monterey Car Week. Si tratta di una sportiva unica nel suo genere, con la colorazione esterna giallo opaca contornata da diversi dettagli in nero, provenienti direttamente dai bozzetti iniziali di progettazione.

La mano creatrice della one-off è ovviamente quella del designer ufficiale di Maranello Flavio Manzoni e l'azienda ha comunicato che nei prossimi mesi sarà messa all'asta proprio negli Stati Uniti, per "una giusta causa". Scopriamo tutti i dettagli.

Una Ferrari unica

Come anticipato, questa 812 Competizione coupé è davvero unica. La sua livrea è stata creata come parte del programma Tailor Made della casa, dunque non ce ne saranno mai altre uguali.

La base di partenza è la più sportiva della gamma 812, prodotta in soli 999 esemplari e di cui pochissimi destinati al mercato americano. A metterci mano è stato direttamente Flavio Manzoni, che per realizzare una vera e propria "Sketch Car" (come è stata definitiva dalla stampa statunitense) ha fatto affidamento a tutta la sua esperienza e ai bozzetti di progettazione originali.

Sulla carrozzeria, infatti, sono state impresse le varie diciture di tutti quei dettagli che differenziano una "normale" Superfast da una Competizione, come la posizione e il dimensionamento delle varie appendici aerodinamiche o la dimensione dei sedili anteriori, ma non solo.

Come ogni livrea di questo tipo, a essere messi in risalto sono stati anche tutti i bordi dell'auto, contornati da una sottile striscia nera opaca per risaltarne i limiti e accentuarne le linee.

Per una giusta causa

L'auto sarà messa all'asta negli Stati Uniti nei prossimi mesi da Pricing Horse, nella speciale cornice del Ferrari Gala di New York. L'intero ricavato andrà a un'associazione di beneficenza non ancora specificata.

Come di consueto per queste creazioni uniche - a maggior ragione perché si tratta di Ferrari - il prezzo potrebbe superare di gran lunga il milione di dollari, cifra che potrebbe far finire questa sportiva unica nella collezione di qualche rinomato appassionato. Non resta dunque che attendere per saperne di più.