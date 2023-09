BMW ha elaborato varie formule finanziarie che non sono accessibili solo alle aziende, ma anche ai privati: ad esempio c’è il leasing Why-Buy, con ridotti canoni mensili e la possibilità di sostituire o riscattare l’auto. Vediamo l’esempio proposto a settembre da BMW sulla X1 sDrive 18i.

Si parte da un prezzo di 38.880 euro, proposto dalle Concessionarie aderenti, che include la messa in strada ma non l’IPT. Senza obbligo di rottamazione, ma con la possibilità di una permuta, c’è un anticipo di 9.730 euro; contestualmente va versato anche il primo canone di 319,71 euro.

A seguire, gli altri canoni mensili sono sempre dello stesso importo (Tasso Leasing 5,99%, TAEG 7,85%), per concludere con l’opzione di acquisto, pari al valore futuro garantito, di 22.673,58 euro.

Il limite da non superare è di 45.000 km, e l’importo del canone non comprende servizi aggiuntivi: in reatà, la formula è variamente configurabile, anche con anticipo zero, e con BMW FIT si possono includere programmi di manutenzione, assicurazioni o altri accessori.

Vantaggi

Con l’esperienza di formule finanziarie dedicate alle aziende, BMW guarda ai privati, ad esempio con il Leasing Why-Buy: per la X1 i18 sDrive la rata mensile è contenuta in circa 325 euro, spese incluse. Il finanziamento non richiede rottamazione, l’anticipo è sostituibile con una permuta e gli importi sono variamente configurabili.

Svantaggi

Nell’esempio non è indicato un eventuale costo in caso di esubero chilometrico, e non ci sono esempi di spesa per i servizi accessori.

In sintesi