Lunghezza: 4.500 mm

Larghezza: 1.845 mm

Altezza: 1.616-1.642 mm

Passo: 2.690 mm

Bagagliaio: min 490-540 litri/max 1.495/1.600 litri

La terza generazione di BMW X1 è arrivata nel 2022 a consacrare il successo globale di un modello diventato best seller nel mondo per la Casa di Monaco. SUV compatto premium, oggi con il modello siglato U11 segna una pietra miliare, perché offre una gamma unica che racchiude tutti i livelli di elettrificazione.

Dai motori classici a benzina e Diesel agli ibridi plug-in fino al top di gamma 100% elettrico, tutte le varianti nascono sulla stessa base, che ospita diverse taglie di batterie e tipi di trasmissione, ma soprattutto una struttura spaziosa e versatile e interni molto diversi da quanto visto finora. Senza superare il limite dei 4,50 metri.

BMW X1, le dimensioni

Ripartiamo da qui: la BMW X1 è lunga esattamente 4,50 metri, (4.500 mm), quasi 60 mm più della serie F48 che sostituisce, è cresciuta in larghezza di 24 mm passando da 1.821 a 1.845 mm, e in altezza, che però varia a seconda della versione, da poco meno di 1.600 metri fino a 1.640. Il passo, distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, è aumentato di soli 20 mm, da 2.670 a 2.690 mm .

BMW X1 2022

BMW X1, bagagliaio e abitabilità

La capacità di carico della BMW X1 sulla carta sembra lievemente ridotta rispetto al modello precedente, con una media di circa 500 litri. ma occorre fare delle distinzioni. Prima erano 505, ma scendevano a 450 sul modello ibrido plug-in per via della batteria nel doppio fondo.

BMW X1 2022, i sedili posteriori BMW X1 xDrive23i - Il bagagliaio BMW X1 xDrive23i - Il bagagliaio con doppio fondo

Ora invece la misura di base è 476 litri per i modelli sDrive a trazione anteriore, che salgo no a 540 contando il doppio fondo, 490 per ibridi plug-in ed elettrico e 500 per i motori con tecnologia mild hybrid. Abbattendo lo schienale frazionato del divano si va da 1.495 a 1.545 litri. Non c'è più il divano scorrevole, ma lo spazio per la testa, le gambe e i fianchi non manca affatto.

BMW X1 Ibrido BMW iX1

Come accennato, la BMW iX1 elettrica non deve essere considerata una derivata a sé ma la versione top di gamma. L'attuale listino della BMW X1 infatti parte dai motori benzina e diesel meno inquinanti come base e man mano che sale la potenza aggiunge progressivi livelli di elettrificazione, dai mild hybrid a 48V ai plug-in fino alla versione tutta elettrica, appunto. Questa è rigorosamente a doppio motore e trazione integrale.

Quanto ai benzina e diesel, sono tre cilindri 1.5 o quattro cilindri 2.0 in varie versioni, ma tutte con cambio definitivamente automatico, per l'esattezza a doppia frizione e sette rapporti. La trazione integrale BMW xDrive è disponibile per i più potenti, mentre per plug-in e iX1 è ottenuta con un motore elettrico specifico per le ruote posteriori e di serie.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione sDrive18i 136 CV Benzina Anteriore, cambio autom. sDrive20i 170 CV Benzina Anteriore, cambio autom. xDrive23i 218 CV Benzina Integrale, cambio autom. xDrive25e 245 CV Benzina+elettrico Integrale, cambio autom. xDrive30e 326 CV Benzina+elettrico Integrale, cambio autom. sDrive18d 150 CV Diesel Anteriore, cambio autom. xDrive20d 163 CV Diesel Integrale, cambio autom. XDrive20d 211 CV Diesel Integrale, cambio autom. iX1 xDrive30 Full Electric 313 CV Elettrica Integrale

BMW X1, le concorrenti con misure simili

Limitando sempre la selezione a modelli di fascia premium o comunque confrontabili, la BMW X1 ha diverse rivali nella fascia tra 4,4 e 4,6 metri. Ecco le principali concorrenti della gamma base:

Alfa Romeo Tonale: 4,53 metri

4,53 metri Audi Q3 : 4,34 metri

: 4,34 metri Land Rover Evoque: 4,37 metri

4,37 metri Mercedes GLA : 4,41 metri

: 4,41 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

4,51 metri Volvo XC40: 4,43 metri

Qui i rivali delle versioni plug-in xDrive25e/xDrive 30e

Alfa Romeo Tonale: 4,53 metri

4,53 metri Audi Q3 TFSI e: 4,34 metri

4,34 metri Lexus UX: 4,50 metri

4,50 metri Lynk&Co 01: 4,54 metri

4,54 metri Mercedes GLA 250 e: 4,41 metri

4,41 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

4,51 metri Volvo XC40: 4,43 metri

E qui i rivali di BMW iX1