Peugeot apre gli ordini per la 208 restyling. Disponibile da novembre con motorizzazioni a benzina, mild hybrid a benzina e 100% elettriche, la compatta francese è stata recentemente rivista nello stile e negli interni.

Il prezzo di partenza è fissato a 20.120 euro per la 1.2 a benzina da 75 CV, con la gamma che è declinata nei tre allestimenti Active, Allure e GT. Ecco tutti i dettagli.

La dotazione

Partendo proprio dagli allestimenti, l’Active propone di serie i fari a LED coi tre “artigli”, la calandra col nuovo logo, i cerchi in acciaio da 16” con design Monti, il touchscreen centrale da 10” e il quadro strumenti con schermo centrale da 3,5”.

Peugeot 208 restyling

Salendo di fascia, l’Allure arricchisce la dotazione con cerchi in lega da 16” “Noma” bitono diamantati, calandra in tinta carrozzeria, vetri posteriori e lunotto oscurati e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. A bordo troviamo il quadro strumenti digitale 2D e rivestimenti in TEP/tessuto con cuciture Quartz a contrasto.

Peugeot 208 restyling, l'abitacolo

Infine, la GT ha di serie i fari anteriori Full LED e posteriori con effetto 3D, cerchi da 17” Yanaka diamantati, Keyless Access & Start, retrocamera in alta definizione a 180°, ricarica wireless per lo smartphone, pedaliera sportiva e volante in pelle fiore. In aggiunta, sulla Peugeot ci sono il quadro strumenti digitale 3D configurabile e le luci d’ambiente in otto colorazioni.

Motori e prezzi

Per quanto riguarda le motorizzazioni della 208, si parte dalle 1.2 PureTech a benzina da 75 e 100 CV, per arrivare alle nuove mild hybrid 48 volt da 100 e 136 CV, con queste ultime che sono abbinate al nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti.

Infine, c’è l’elettrica da 156 CV e batteria da 51 kWh (400 km di autonomia nel ciclo misto WLTP, 576 km in città).

La tabella con tutti i prezzi per le varie versioni