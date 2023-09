L'ultimo fine settimana d'estate per milioni di italiani è alle porte. Settembre è infatti iniziato e molto presto riapriranno anche le scuole, dunque durante questo weekend quasi tutti gli automobilisti che si sono messi in viaggio per le vacanze nelle ultime due settimane faranno ritorno alle proprie abitazioni.

Si prospetta quindi un ultimo fine settimana intenso sulle autostrade, durante il quale si potrebbero generare lunghe code e possibili disagi. Ecco i dettagli.

Previsioni del traffico sabato 9 settembre 2023

Come per i precedenti fine settimana, Autostrade per l'Italia prevede un sabato relativamente tranquillo. Sia per chi si recherà nelle principali località turistiche (come era immaginabile), sia per chi rientrerà in città.

La mattina e il pomeriggio per quest'ultimi saranno caratterizzati da una condizione di bollino giallo, con traffico moderato previsto soprattutto nei pressi dei caselli autostradali cittadini. La situazione si tranquillizzerà del tutto nel corso della serata.

Previsioni del traffico domenica 10 settembre 2023

Stesso discorso per domenica, ma con alcune differenze. Per il 10 settembre, infatti, è prevista una condizione di bollino giallo alla mattina anche sia per chi si metterà in viaggio verso le località turistiche.

Tuttavia la situazione più critica sarà vissuta da chi deciderà di rientrare in città nel pomeriggio: qui Autostrade per l'Italia prevede una situazione di bollino rosso, successiva a una situazione di bollino giallo già prevista per la mattina. Il consiglio dunque è quello di mettersi in viaggio o la mattina o la sera, evitando le ore centrali della giornata.

Le previsioni meteo

Il weekend sarà caratterizzato da sole e meteo stabile sulla maggior parte delle regioni. Sia sabato che domenica assisteremo ad un graduale rialzo delle temperature, che torneranno su valori estivi di qualche settimana fa, con punte di 31-33°C.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato o su app come Google Maps possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.