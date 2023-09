L'azienda italiana di restomod Kimera Automobili sta preparando due nuove auto per il 2024. La notizia arriva direttamente dal sito della società, sul quale, vicino alla silhouette della EVO37 che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 2 anni, sono apparse le sagome di un'auto bianca chiamata EVO38 e un'auto rossa chiamata K-39.

Novità importanti

Le due sportive rappresentano due nuovi prodotti per l'azienda, che fino a oggi ha collezionato i 37 ordini in tutto il mondo per la Kimera EVO37, la vettura basata sulla Lancia 037 stradale.

Guardando il sito, la prossima auto che dovrebbe debuttare tra esattamente 166 giorni (all'8 settembre 2023) dovrebbe essere la EVO38, soprannominata "mazinga integrale" in onore del progetto Lancia SE038 ideato come naturale evoluzione della precedente 037 e utilizzata in numerosi rally degli anni '80, per competere con le allora Audi Quattro.

Il teaser della Kimera EVO38

A seguire, poi, la seconda auto a vedere la luce dovrebbe essere, come riportato sullo stesso sito, la K-39, prevista tra 288 giorni secondo il contatore in giallo che si può vedere avanzare in tempo reale.

Le informazioni riguardo quest'ultimo progetto sono ancora poche, non trattandosi direttamente di un'auto realmente esistita. Il risultato, infatti, dovrebbe essere qualcosa di completamente nuovo, vicino nello stile alle precedenti due ma con prestazioni ancora superiori.

Il teaser della Kimera K-39

Prezzi e disponibilità ignote

Come di consueto in questi casi, parlare oggi di prezzi e disponibilità è ancora piuttosto prematuro. Tuttavia, prendendo come esempio l'attuale EVO37, la cifra da pagare per portarsi a casa uno dei nuovi esemplari potrebbe essere di gran lunga superiore ai 500.000 euro, valore di partenza del primo progetto.

Per saperne di più non resta che attendere il prossimo anno, nonché i diversi teaser che ci aspettiamo di vedere già a partire dall'inverno.