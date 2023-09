Continua il "rimbalzo" nelle vendite di auto nuove in Europa dopo la crisi dei chip e delle componenti dello scorso anno. Ad agosto 2023, infatti, le auto immatricolate per la prima volta nell'area UE+EFTA+UK e riportate dalle statistiche mensili di ACEA sono state 904.509, ovvero il 20,7% in più rispetto ad agosto 2022.

Si tratta del tredicesimo mese consecutivo di crescita nei numeri di immatricolazione europei che da inizio 2023 hanno toccato quota 8.516.943. Un totale ancora lontano dai 10.520.238 mezzi immatricolati nello stesso periodo del 2019, l'ultimo prima della pandemia.

La Germania torna a spingere

La crescita a doppia cifra di agosto accomuna tutti i principali mercati europei, con la Germania che torna spingere la crescita continentale con il suo +37,3%.

Ottimi anche i livelli di crescita di Francia e Regno Unito, rispettivamente al +24,3% e +24,4%, mentre Italia e Spagna offrono il loro contributo con un +11,9% e un più modesto +7,8%. Norvegia e Ungheria segnano invece le più importanti "frenate" mensili, entrambe al -10,4%.

Volano le elettriche

Parlando di alimentazioni si segnala un risultato storico: le auto elettriche per la prima volta superano la soglia del 20% di quota di mercato e si piazzano al terzo posto al 21,7% superando per il secondo mese consecutivo le diesel che arrivano "solo" all'11,5%.

Un'auto elettrica in ricarica

Le auto a benzina restano le più vendute nel mese, con una quota del 32,9%, seguite da vicino dalle vetture ibride 24,1% (mild e full hybrid). Le ibride plug-in sono al 7,4% del mercato e le altre alimentazioni (Gpl, metano, etanolo e idrogeno) si fermano al 2,1%.

Le quote di mercato per alimentazione, gennaio-agosto 2023

Benzina: 36,7% Ibride: 25,6% Elettriche: 15,0% Diesel: 12,6% Ibride plug-in: 7,3% Altre alimentazioni: 2,5%

Tesla triplica le immatricolazioni

Rispetto ad agosto dello scorso anno la crescita più alta la fa segnare ancora una volta Tesla (+242,5%) che triplica abbondantemente le sue immatricolazioni mensili. Bene anche Suzuki (+67,2%), Volvo (+42,0%), mentre tra i gruppi che vendono di più spicca il +20,5% di Volkswagen Group, il +22,1% di Renault Group e il +17,9% di BMW Group. L'unico calo lo registra Ford al -2,9%%, mentre Stellantis cresce del 6,3%.

Tesla Model Y

La classifica dei gruppi auto a gennaio-agosto 2023

Volkswagen Group: 2.226.052 (+24,2%) Stellantis: 1.450.361 (+4,3%) Renault Group: 823.250 (+22,5%) Hyundai Group: 748.588 (+3,7%) Toyota Group: 584.956 (+12,1%) BMW Group: 581.852 (+11,9%) Mercedes-Benz: 451.985 (+7,7%) Ford: 351.922 (+7,4%) Tesla: 238.686 (+144,7%) Nissan: 187.216 (+28,5%)

Oltre a Tesla brillano anche Jeep, Cupra e smart

Tra i marchi auto più "in forma" c'è sempre Tesla che continua a macinare record di vendite, ma si distingue anche Jeep col suo +94,6%, smart a +786,2% sulla scorta delle prime consegne di #1, Cupra al +76,5% e Lexus al +93,7%. Alfa Romeo si mantiene al +11,2%.

In discesa ad agosto ci sono invece Citroen (-4,8%), Lancia (-12,1%), Ford (-2,9%) e Jaguar (-21,7%).