Agosto si è confermato un mese positivo per il mercato dell'auto in Italia, ma non troppo. Le auto immatricolate sono state 79.756 ovvero il 12% in più rispetto al 2022, tuttavia il risultato è ancora sotto del 10,6% rispetto al dato di agosto 2019.

Questo distacco è evidente soprattutto nel consuntivo dei primi otto mesi dell'anno: da gennaio ad agosto 2023 le unità immatricolate sono state 1.040.560, pari ad un +20,3% rispetto alle 865.084 di gennaio-agosto 2022, ma ad un -21,5% se paragonato al 2019.

Le alimentazioni più vendute

Il primo dato che salta agli occhi guardando le alimentazioni riguarda le auto elettriche, che ad agosto hanno registrato una ripresa. Tuttavia, sebbene la quota di auto BEV è salita al 5% superando le ibride plug-in (PHEV) ferme al 4,1% (la quota complessiva di ECV sale al 9,1%), il dato complessivo dei primi otto mesi (BEV a quota 3,9%, PHEV a 4,6%) resta scoraggiante perché l'Italia è il fanalino di coda fra i cinque principali mercati europei.

Articolo in aggiornamento