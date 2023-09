La seconda generazione della X2 debutterà entro la fine dell'anno. Abbiamo visto diversi prototipi in prova e ora BMW ha rilasciato il primo teaser che - seppur breve e in ombra - rivela interessanti dettagli di design.

Il filmato è stato pubblicato da Domagoj Dukec, il responsabile del reparto design di BMW, su Instagram e mostra la X2 da una prospettiva laterale. Il suo profilo da coupé nella parte posteriore è accentuato da una linea del tetto inclinata e un portellone posteriore ancora più angolato. Un leggero spoiler statico dà il tocco finale, ma il dettaglio forse più interessante riguarda le griglie.

Com'è fatto il frontale

Quando nel video la nuova X2 ruota per svelare il suo frontale si vedono le griglie del radiatore illuminate, che hanno una forma diversa rispetto all'attuale X1. In un certo senso, assomigliano più alle griglie della X6 aggiornata, anche se le proporzioni sono leggermente diverse. I fari, invece, mostrano luci diurne a LED a forma di "C".

Sotto pelle, lo ricordiamo, la prossima generazione di X2 si baserà sulla piattaforma FAAR di BMW, utilizzata anche dall'attuale X1 e da altri modelli. Non ci saranno motori con più di quattro cilindri, mentre il modello di punta M35i xDrive sarà probabilmente dotato di un motore turbo da 2,0 litri da oltre 300 CV. Le varianti minori saranno dotate di motori a benzina e diesel, a seconda della regione, con una sorta di elettrificazione disponibile per molte di esse.

Anche elettrica

BMW come sappiamo sta preparando una iX2 completamente elettrica, che sarà assemblata in Germania a partire dalla fine dell'anno insieme alla iX1. Non c'è nulla di ufficiale da parte della casa automobilistica per quanto riguarda le specifiche di questo crossover a zero emissioni, ma siamo sicuri al 99% che condividerà il suo powertrain con la iX1. Continuate a seguirci per saperne di più.