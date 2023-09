ABT è uno dei tuner più famosi al mondo quando si parla di elaborazioni sui modelli più potenti del Gruppo Volkswagen. Ad essere celebri sono soprattutto i tuning sulle Audi, anche se stavolta la protagonista è la Lamborghini Urus.

Ribattezzata "ABT Urus Scatenato", questa speciale elaborazione è limitata a 99 unità, tutte caratterizzata da un'extra potenza capace di rendere questa Lamborghini un vero Toro scatenato.

Tanta potenza e tanto carbonio

Partendo dal 4.0 V8 biturbo da 666 CV, ABT è riuscita ad ottenere 144 CV in più grazie ad alcuni importanti ritocchi all'elettronica, portando così il totale a 810 CV.

Oltre alle modifiche al propulsore, ABT ha lavorato di fino sull'aerodinamica rivedendo l'anteriore, dov'è stato aggiunto uno splitter aggressivo che fa sembrare il SUV Lamborghini ancora più incollato all'asfalto. Anche le minigonne sono state riviste, mentre nel posteriore troviamo un nuovo spoiler capace di generare ulteriore deportanza alle alte velocità.

ABT Urus Scatenato

Al di là delle aggiunte aerodinamiche, sull'ABT Urus Scatenato c'è spazio anche per l'estetica pura, con tanti elementi in fibra di carbonio, dal cofano fino agli specchietti. A bordo, questo materiale è presente sul guscio dei sedili, sul cambio e su altri elementi della plancia.

ABT Urus Scatenato, i cerchi da 23"

Il tutto è reso ancora più minaccioso dai cerchi ABT High-Performance IRL da 23". Inoltre, l'impianto di scarico è composto dai terminali ABT in titanio e offre la colonna sonora perfetta per il V8 della Scatenato.

0-100 km/h in 3 secondi

Nel complesso, la Urus Scatenato è simile all'Audi RS Q8 Signature Edition che ABT ha sviluppato lo scorso anno. La Q8 condivide la piattaforma con la Porsche Cayenne e la Lamborghini Urus e utilizza una variante del V8 4.0 biturbo portata da ABT fino a 790 CV. In questo modo, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.

Un dettaglio degli interni dell'ABT Urus Scatenato

ABT non ha fornito i dati relativi alle prestazioni della Urus Scatenato, ma c'è da scommettere che la versione più aggressiva della Lamborghini registrerà miglioramenti simili.