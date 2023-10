Continua anche ad ottobre la proposta Progetto Valore Volkswagen, e su una ibrida plug-in come la Golf 8 eHybrid è ancora disponibile l’ecoincentivo statale, che ammonta a 4.000 euro con un usato da rottamare.

Nel dettaglio, la Volkswagen Golf 8 1.4 TSI eHybrid 204 CV, con cambio DSG e in versione Style, costa 42.500 euro, che si riducono a 36.066 euro grazie agli incenitvi statali e allo sconto delle Concessionarie di 2.434 euro.

Con un anticipo di 7.000 euro, le rate mensili sono 35 da 299 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,03%), mentre la maxi rata finale è di 25.528,05 euro. In caso di restituzione o sostituzione, non si devono superare i 45.000 km, perché altrimenti il costo al chilometro da sostenere è di 0,07 euro.

La rata in realtà è variamente configurabile, così come si possono aggiungere alcuni servizi: in questo caso, l’importo comprende già quattro anni totali di garanzia, per un massimo di 80.000 km.

Vantaggi

Grazie agli Ecoincentivi e al contributo delle Concessionarie Volkswagen, una Golf 8 ibrida plug-in ottiene quasi 6.500 euro di sconto, con rata da poco più di 300 euro con le spese, e quattro anni di garanzia inclusi.

Svantaggi

Per ottenere lo sconto massimo, occorre un’auto da rottamare rispondente ai requisiti di legge sull’Ecobonus.

In sintesi