Un nuovo SUV elettrico si aggiungerà alla gamma Volkswagen. Secondo quanto riportato da Autocar, la conferma arriva direttamente dai vertici della Casa tedesca, che prevedono il lancio di questo nuovo modello entro il 2026.

Sarà costruito nell’impianto di Wolfsburg, al fianco dell’ID.3 e ciò lascia intuire che dimensioni e posizionamento non saranno troppo distanti da quelle della compatta a batteria.

Piani definitivi

Le conferme sono arrivate nel corso di un meeting in cui il marchio ha illustrato i vari programmi per i suoi stabilimenti fino al 2028. L’obiettivo è quello di ottimizzare gli sforzi di produzione facendo uscire dallo stesso impianto i modelli che condividono la stessa piattaforma. Ne consegue che questo nuovo SUV elettrico – il cui nome resta ancora sconosciuto – dovrebbe nascere dall’architettura MEB dell’ID.3.

Volkswagen ID.3 restyling

Oltre a questi due modelli, Volkswagen continuerà a produrre a Wolfsburg anche la Golf (che sarà sottoposta a un importante restyling nel 2024) e la nuova Tiguan. Anche la Tayron – che prenderà il posto della Tiguan Allspace – sarà realizzata a Wolfsburg a partire dal 2025.

Niente Trinity, avanti con una nuova elettrica

Durante il meeting è stato rivelato che Volkswagen non costruirà un nuovo stabilimento per costruire la tanto chiacchierata ammiraglia Trinity, che avrebbe dovuto essere un modello all’avanguardia per design, aerodinamica e, soprattutto, connettività di bordo. Al suo posto, il brand costruirà un’elettrica “a elevata automazione” a Zwickau, dove vengono costruire anche ID.3 e ID.5.

Volkswagen ID.2 X, il render di Motor1.com

È ufficiale da tempo, invece, il luogo di nascita dell’ID.2. La Volkswagen elettrica “per tutti” sarà prodotta nell’impianto di Martorell, in Spagna, al fianco della “sorella” Cupra Raval, con un obiettivo stimato di 100.000 esemplari all’anno. Tra l’altro, anche l’ID.2 dovrebbe essere prodotta in una versione crossover con assetto rialzato, chiamata forse ID.2 X.