Le offerte Jeep di ottobre prevedono varie formule di finanziamenti, ma anche il noleggio a lungo termine per privati, con gli importi di esempio che comprendono anche l’IVA. Tra le Jeep più richieste c’è la Avenger: vediamo che cosa si ottiene nell’unico canone mensile.

Per una Jeep Avenger 1.2 Turbo a benzina in versione Longitude, sono previsti due soli importi: un anticipo di 6.659 euro, compensabile con il valore di un usato in permuta, e 35 canoni mensili da 349 euro.

Pagando questo canone, si ottiene innanzi tutto il pagamento della tassa di proprietà annuale e della copertura assicurativa RCA. Poi ci sono manutenzione ordinaria, estensione di garanzia per la durata del contratto, assistenza stradale h24 e assicurazioni furto, incendio e kasko, più la garanzia in caso di perdita di lavoro.

L’offerta è calcolata sulla provincia di Milano, e quindi può variare da zona a zona, oltre alla possibilità di limitazioni territoriali; per quel che riguarda la percorrenza, inoltre, non si devono superare i 45.000 km nei tre anni.

Vantaggi

Jeep segue la linea delle promozioni Stellantis sul noleggio a lungo termine: per la Avenger nel canone di 349 euro è compresa praticamente ogni spesa, ad esclusione di carburanti e poco altro. Una soluzione senza pensieri, per un’auto che di listino costa comunque attorno ai 24.000 euro.

Svantaggi

Negli esempi della comunicazione ufficiale manca qualche dato, come il valore di un eventuale riscatto o il costo in caso di esubero chilometrico.

In sintesi